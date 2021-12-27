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Долго ли ещё будет обсуждаться Конституция и как можно внести свои предложения? Отвечает первый секретарь ЦК БРСМ

27 декабря 2021 20:12
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Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Я вернусь к защите нашей победы в Великой Отечественной войне. БРСМ является хедлайнером каких-то акций, посвященных 9 Мая, 3 июля, постоянно есть выставки, поддержка ветеранов. Чего недостаточно такого, что нужно заложить в Конституцию?  

Долго ли ещё будет обсуждаться Конституция и как можно внести свои предложения? Отвечает первый секретарь ЦК БРСМ-1

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:  
Этот ассоциативный ряд, который был назван, необходимо расширить еще очень важным термином – преемственность. Сохранение преемственности в том числе в новом проекте Конституции. Развивая этот тезис, необходимость фиксации исторической базы, побед, сохранение памяти о Великой Отечественной войне обеспечит этот предохранитель – сохранение преемственности в новом законодательном акте. Несмотря на то, что здесь собрались серьезные специалисты, очевидно, что молодежь не будет – вот опубликовали мы проект Конституции, тут же она пошла изучать, где там 148 статья, где 3 и 4 главы? 9 глав, 148 статей. Документ объемный, но интуитивно понятный.  

Кирилл Казаков:  
Вадим в его проекте «В режиме правды», БРСМ на своих диалоговых площадках, депутаты со своей стороны, нам журналистам со своей стороны – нужно объяснять.  

Алена Сырова, СТВ:  
Многие ждали опубликования этого проекта, говорили, что, мол, как-то затягивают, слишком мало времени останется, сейчас новогодние праздники и всем не до обсуждения Конституции. Как считаете?  

Александр Лукьянов:  
Считаю, что обсуждать можно практически до момента объявления, до референдума. Обращайтесь и на pravo.by, ресурс профильный, который будет принимать заявки. Мы с молодежью будем общаться уже с 5 января, символично откроем такую дискуссию на базе Конституционного суда с привлечением экспертов, в том числе присутствующих здесь. Я благодарен коллегам за то, что они откликаются. Молодежи очень важен процесс общения, понимание того, что их слышат, слушают и их некоторые позиции находят отражение.  

Долго ли ещё будет обсуждаться Конституция и как можно внести свои предложения? Отвечает первый секретарь ЦК БРСМ-4

Алена Сырова:  
А мнения как будете собирать? То, что вы будете рассказывать, это понятно, а их какие-то предложения?  

Александр Лукьянов:  
Во-первых, «Фабрику идей» никто не отменял в рамках работы открытых площадок. Работа открытых окон, онлайн-приемных, горячих линий – может быть, не сразу наш секретарь, компетентный юрист выдаст ту или иную информацию, но по крайней мере он даст обратную связь на протяжении какого-то периода времени.  

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# Конституция # общество # Кирилл Казаков # Александр Лукьянов # Алена Сырова # Фотофакт

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