Долго ли ещё будет обсуждаться Конституция и как можно внести свои предложения? Отвечает первый секретарь ЦК БРСМ

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Я вернусь к защите нашей победы в Великой Отечественной войне. БРСМ является хедлайнером каких-то акций, посвященных 9 Мая, 3 июля, постоянно есть выставки, поддержка ветеранов. Чего недостаточно такого, что нужно заложить в Конституцию?

Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу « По существу » собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Этот ассоциативный ряд, который был назван, необходимо расширить еще очень важным термином – преемственность. Сохранение преемственности в том числе в новом проекте Конституции. Развивая этот тезис, необходимость фиксации исторической базы, побед, сохранение памяти о Великой Отечественной войне обеспечит этот предохранитель – сохранение преемственности в новом законодательном акте. Несмотря на то, что здесь собрались серьезные специалисты, очевидно, что молодежь не будет – вот опубликовали мы проект Конституции, тут же она пошла изучать, где там 148 статья, где 3 и 4 главы? 9 глав, 148 статей. Документ объемный, но интуитивно понятный.

Кирилл Казаков:

Вадим в его проекте «В режиме правды», БРСМ на своих диалоговых площадках, депутаты со своей стороны, нам журналистам со своей стороны – нужно объяснять.

Алена Сырова, СТВ:

Многие ждали опубликования этого проекта, говорили, что, мол, как-то затягивают, слишком мало времени останется, сейчас новогодние праздники и всем не до обсуждения Конституции. Как считаете?

Александр Лукьянов:

Считаю, что обсуждать можно практически до момента объявления, до референдума. Обращайтесь и на pravo.by, ресурс профильный, который будет принимать заявки. Мы с молодежью будем общаться уже с 5 января, символично откроем такую дискуссию на базе Конституционного суда с привлечением экспертов, в том числе присутствующих здесь. Я благодарен коллегам за то, что они откликаются. Молодежи очень важен процесс общения, понимание того, что их слышат, слушают и их некоторые позиции находят отражение.