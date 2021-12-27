Долго ли ещё будет обсуждаться Конституция и как можно внести свои предложения? Отвечает первый секретарь ЦК БРСМ

Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я вернусь к защите нашей победы в Великой Отечественной войне. БРСМ является хедлайнером каких-то акций, посвященных 9 Мая, 3 июля, постоянно есть выставки, поддержка ветеранов. Чего недостаточно такого, что нужно заложить в Конституцию?
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Этот ассоциативный ряд, который был назван, необходимо расширить еще очень важным термином – преемственность. Сохранение преемственности в том числе в новом проекте Конституции. Развивая этот тезис, необходимость фиксации исторической базы, побед, сохранение памяти о Великой Отечественной войне обеспечит этот предохранитель – сохранение преемственности в новом законодательном акте. Несмотря на то, что здесь собрались серьезные специалисты, очевидно, что молодежь не будет – вот опубликовали мы проект Конституции, тут же она пошла изучать, где там 148 статья, где 3 и 4 главы? 9 глав, 148 статей. Документ объемный, но интуитивно понятный.
Кирилл Казаков:
Вадим в его проекте «В режиме правды», БРСМ на своих диалоговых площадках, депутаты со своей стороны, нам журналистам со своей стороны – нужно объяснять.
Алена Сырова, СТВ:
Многие ждали опубликования этого проекта, говорили, что, мол, как-то затягивают, слишком мало времени останется, сейчас новогодние праздники и всем не до обсуждения Конституции. Как считаете?
Александр Лукьянов:
Считаю, что обсуждать можно практически до момента объявления, до референдума. Обращайтесь и на pravo.by, ресурс профильный, который будет принимать заявки. Мы с молодежью будем общаться уже с 5 января, символично откроем такую дискуссию на базе Конституционного суда с привлечением экспертов, в том числе присутствующих здесь. Я благодарен коллегам за то, что они откликаются. Молодежи очень важен процесс общения, понимание того, что их слышат, слушают и их некоторые позиции находят отражение.
Алена Сырова:
А мнения как будете собирать? То, что вы будете рассказывать, это понятно, а их какие-то предложения?
Александр Лукьянов:
Во-первых, «Фабрику идей» никто не отменял в рамках работы открытых площадок. Работа открытых окон, онлайн-приемных, горячих линий – может быть, не сразу наш секретарь, компетентный юрист выдаст ту или иную информацию, но по крайней мере он даст обратную связь на протяжении какого-то периода времени.
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