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Сколько времени понадобится, чтобы обновить законы под новую Конституцию? Отвечает депутат

27 декабря 2021 19:13
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Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.  

Алена Сырова, СТВ:  
Законотворческая работа предстоит долгая, сколько времени приблизительно понадобится, чтобы вот эти все законодательные акты привести…? Хватит ли, чтобы людям привыкнуть к мысли?  

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Четкий отрезок времени я вам не очерчу. Это действительно будет кропотливая, очень важная работа. Обратно же, Всебелорусское народное собрание. Нужно думать над законом. Если мы говорим о защите персональных данных, то сегодня у нас уже закон такой есть. Действительно, очень серьезная работа. Сегодня важно, что наш народ очень хорошо откликается, как бы кто ни говорил. Он действительно хорошо откликается. У меня постоянно говорят: когда вы придете в трудовые коллективы, расскажете новую Конституцию? Буквально завтра. Правда. В прямом смысле. Уже запланированы встречи, нужно идти, разговаривать. Народ очень живо интересуется. Я посмотрела, три референдума у нас было до этого. Очень активно белорусы шли на референдум. В первый раз – 64 % пришло граждан, второй раз – 84 %, третий раз – 90 %. Я не сомневаюсь, что и на этот референдум…  

Сколько времени понадобится, чтобы обновить законы под новую Конституцию? Отвечает депутат-1

Алена Сырова:  
По предварительным опросам, большая часть планирует принять участие.  

Марина Ленчевская:  
Я не сомневаюсь. Потому что народ понимает, что пишем для себя.  

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:  
Проценты доверия Всебелорусскому народному собранию свыше 60 %. Это о многом говорит. Поэтому здесь этот люфт, который образовался уникальный для нас, исторический, мы должны использовать в обязательном порядке. Каденция два срока, три – это не столь важно, хотя, может, и не надо ограничивать – будет баланс. Нет таких стандартов в мире.  

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# Конституция # общество # Алена Сырова # Марина Ленчевская # Николай Щекин # Фотофакт

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