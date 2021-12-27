Сколько времени понадобится, чтобы обновить законы под новую Конституцию? Отвечает депутат

Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.

Алена Сырова, СТВ:

Законотворческая работа предстоит долгая, сколько времени приблизительно понадобится, чтобы вот эти все законодательные акты привести…? Хватит ли, чтобы людям привыкнуть к мысли?

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Четкий отрезок времени я вам не очерчу. Это действительно будет кропотливая, очень важная работа. Обратно же, Всебелорусское народное собрание. Нужно думать над законом. Если мы говорим о защите персональных данных, то сегодня у нас уже закон такой есть. Действительно, очень серьезная работа. Сегодня важно, что наш народ очень хорошо откликается, как бы кто ни говорил. Он действительно хорошо откликается. У меня постоянно говорят: когда вы придете в трудовые коллективы, расскажете новую Конституцию? Буквально завтра. Правда. В прямом смысле. Уже запланированы встречи, нужно идти, разговаривать. Народ очень живо интересуется. Я посмотрела, три референдума у нас было до этого. Очень активно белорусы шли на референдум. В первый раз – 64 % пришло граждан, второй раз – 84 %, третий раз – 90 %. Я не сомневаюсь, что и на этот референдум…