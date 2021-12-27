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Управделами Президента в школе-интернате Руденска: «Наша задача – сделать так, чтобы такие светящиеся, радостные глаза у всех детей были ежедневно»

27 декабря 2021 19:55
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Новости Беларуси. Не только во Дворце Республики 27 декабря получали подарки ребята в рамках акции «Наши дети». Присоединилась к масштабному благотворительному марафону и съемочная группа нашего канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Управделами Президента в школе-интернате Руденска: «Наша задача – сделать так, чтобы такие светящиеся, радостные глаза у всех детей были ежедневно»-1

Эти минуты для ребят одни из самых счастливых и долгожданных за весь год. Они светятся и выступают перед гостями, как настоящие маленькие звездочки. Представление готовили целых три недели.  

Управделами Президента в школе-интернате Руденска: «Наша задача – сделать так, чтобы такие светящиеся, радостные глаза у всех детей были ежедневно»-4

Валерий Иванов, управляющий делами Президента Беларуси:  
Это такие радостные лица, глаза не всегда увидишь в течение года. Я думаю, наша задача – сделать так, чтобы такие светящиеся, радостные глаза у всех детей были ежедневно. Не может быть такого, чтобы грусть посещала маленького ребенка. Такого быть не может. Если это есть, значит, виноваты мы, взрослые. Такого допустить нельзя. Это невозможно.  

# Новый год # общество # Валерий Иванов # Фотофакт

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