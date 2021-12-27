«Баланс интересов между государством и обществом». Чем Конституция 1994 года хуже новой?

Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Сейчас активно идет обсуждение двух предложений в Конституцию. Предложение, которое было предложено нашими беглыми в августе 2020 года, и то, что мы сейчас обсуждаем сейчас. Давайте вернемся к Конституции 1994 года. Практически националистическая, а то и нацистская риторика. И вот эта демократическая Конституция, как мы считаем, обсуждается здесь. Мы считаем, что она более демократичная. В чем опасность принятия, например, того проекта?

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Во-первых, сегодня запущен механизм преобразования, трансформации белорусской государственности. Этот день надо запомнить, это очень важно. Сравнительный анализ уже начали проводить. ВНС – народовластие, очень много ответственности. Я посмотрел, что 15 статья уникальная, 54-я, когда за охрану духовно-культурных ценностей и государство несет ответственность, и гражданин. 22 статья бесподобная. Мы включили туда все режимы, меры безопасности для нашей страны, потому что, действительно, все может быть, уроки мы уже вывели. Что касается наших беглых, что они предлагают? Начинают даже с названия. Предлагают переименовать сойм, сейм – опять тащат нас в это Великое княжество Литовское. Они предложили простую конфигурацию – то, что сейчас делается в Украине – размыть функции все, ни парламент, ни Президент ни за что не отвечают. По большому счету, то, что они предложили в той схеме, – создаются условия для коррупции, то, в чем нас еще никто не смог обвинить. Кирилл Казаков:

Политической коррупции?