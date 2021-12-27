Уже вакцинируют и детей. Рассказываем, что на коронавирусной повестке в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси начали вакцинировать от коронавируса детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первым в стране прививку получил 16-тилетний пациент из Минска. Роман Павловец – 8-кратный чемпион Беларуси по тайскому боксу и собирается представлять нашу страну в составе национальной сборной на очередном мировом первенстве. Там прививка от коронавируса просто необходима. С юным спортсменом пообщалась Оксана Семашко и узнала, как он себя чувствует после вакцинации.

Роман в феврале собирается на чемпионат Европы по тайскому боксу. Чтобы сэкономить драгоценное время на подготовку к мировому первенству и не сдавать по несколько раз ПЦР, решил дома привиться от ковида. 16-летний спортсмен вакцинировался от коронавируса: еду на соревнования, обязательно надо сделать прививку. Читайте здесь.

Не против вакцинирования была и мама юного спортсмена. Говорит, не будет лишним. Их семья в 2020 году переболела коронавирусом. Кто знает, какие еще штаммы могут поджидать в чужой стране? «В первую очередь у сына спросила». Что рассказала мама первого привитого в Минске 16-летнего спортсмена?

С 27 декабря вакцинироваться могут дети в возрасте от 12 лет. При этом родители или законные представители должны подписать согласие. Медики уверены, в семье юные белорусы – самый главный бессимптомный источник инфекции, поэтому, чтобы уберечь своих мам и пап, дедушек и бабушек от коварного вируса, нужно прививаться. Хотя это по прежнему по желанию. Медики о правилах вакцинации подростков: начинаем с 12 лет, организм к этому возрасту уже научился давать иммунный ответ. Подробности здесь.

Если ребенок до этого перенес инфекцию, то прививку можно сделать спустя полгода после выздоровления. Сейчас вакцинируют китайским препаратом Verо Cell. Его дозы вводят двукратно с интервалом в 21 день. Он применяется и при вакцинировании беременных. На базе детских поликлиник могут привиться от ковида и взрослые. Так же китайской вакциной. В нашей стране четвертая волна коронавируса отступает. К привычной работе возвращаются больницы. Раньше все отделения столичной «тройки», кроме родильного, были перепрофилированы на лечение от коронавируса. Плановая помощь возобновилась лишь в начале декабря. Дальше будет проще? Вот что про пандемию коронавируса рассказала главврач минской больницы.

Государство на лечение белорусов сегодня отдает колоссальные деньги, в том числе и на зарплаты медикам. Все, кто работает с COVID-19, получают отдельные выплаты. В 2022 году расходы на здравоохранение в Беларуси вырастут больше чем на половину по сравнению с доковидным 2019-м. Это больше 8 миллиардов рублей. 240 миллионов планируется направить на вакцину и купить 4 миллиона доз.

Оксана Семашко, корреспондент:

Тем временем в ООН призвали мир готовиться к новым пандемиям. В Twitter-аккаунте Генсек международной организации Антониу Гутерриш отметил, что сегодня, в Международный день противоэпидемической готовности, нужно уделить этому вопросу внимание и инвестиции, которых он заслуживает. Это значит, что COVID-19 будет не последней пандемией коронавирусной инфекции, с которой столкнется человечество. Заболевания продолжают представлять угрозу для стран мира.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:

Нужно повышать эффективность первичной медико-санитарной помощи на местах, чтобы предотвратить коллапс всей системы. Для этого нужно обеспечивать равный доступ к программам по спасению жизни, таким, как программы вакцинации, охватывающие все население. Кроме того, для этого нужно обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения. Наконец, для этого нужно укрепить глобальную солидарность, чтобы дать каждой стране равный шанс остановить распространение инфекционных заболеваний.

За последние сутки в нашей стране зарегистрированы 642 пациента с COVID-19, выписаны 493. Обнадеживают исследования Всемирной организации здравоохранения. Там делают прогнозы, что новые противовирусные препараты против COVID-19 значительно увеличат шансы на выживание тяжелых пациентов, заразившихся новым коронавирусом.