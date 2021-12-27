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Дальше будет проще? Вот что про пандемию коронавируса рассказала главврач минской больницы

27 декабря 2021 20:08
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Новости Беларуси. В Беларуси начали вакцинировать от коронавируса детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Первым в стране прививку получил 16-тилетний пациент из Минска. Роман Павловец – 8-кратный чемпион Беларуси по тайскому боксу и собирается представлять нашу страну в составе национальной сборной на очередном мировом первенстве.   

16-летний спортсмен вакцинировался от коронавируса: еду на соревнования, обязательно надо сделать прививку. Читайте здесь.  

Дальше будет проще? Вот что про пандемию коронавируса рассказала главврач минской больницы-1

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы Минска:  
Этот год показал, насколько и система здравоохранения, и медицинские работники готовы к этой сложной ситуации. Были готовы и есть. Конечно, самое главное достижение этого года – это то, что четвертая волна (насколько она была сложная), она закончилась достаточно быстро, и, наверное, благодаря тому, что в нашей стране на очень высокий уровень поставлена система вакцинации сейчас. Мы все видим, что пациенты, которые были вакцинированы и вакцинируются, они достаточно легко переносят эту инфекцию, не попадая в отделение реанимации. Меняются протоколы, но стремление и врачей, и среднего медицинского персонала помочь пациентам, наверное, с каждой волной все больше и больше. Этих знаний становится, благодаря нашим инфекционистам, тоже все больше и больше. В принципе, система работает достаточно слаженно и хорошо. И я надеюсь, что в следующем году, какая бы волна ни была, мы с ней будем справляться быстрее, она будет проходить гораздо легче.  

# Коронавирус # общество # Оксана Семашко # Наталья Саевич # Фотофакт

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