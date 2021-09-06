Доктор военных наук о ситуации в Афганистане: есть нюансы по выводу войск, но для чего это сделано? Чтобы горячая точка появилась

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я вернусь к речи Президента. Там два вопроса и два ответа были рядышком. Первые вопрос и ответ были по поводу Афганистана и действий США, второй вопрос был про учения «Запад-2021». Президент обмолвился, что Российская Федерация поставит нам новое вооружение, в том числе и С-400. Я не человек конспирологии, но мне показалось, что какая-то логика в том, что войска американские ушли из Афганистана, создав некую горячую точку, которую до конца еще никто не понимает, и появление у нас нового вооружения, о котором велись долгое время переговоры, все-таки существует.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

С одной стороны, да, а с другой стороны – не совсем так. Афганистан – это на самом деле горячая точка, которая появилась на земном шаре, но она была всегда, она 20 лет горячая точка. Кирилл Казаков:

40 лет назад и советские войска там стояли. Николай Бузин:

Но когда там были Соединенные Штаты 20 лет, там были все страны НАТО, практически все контингенты были. Мы говорим про США – это не только США, но еще и НАТО. А НАТО – это наши ближайшие соседи. Сегодня учения идут на сопредельной территории. И у нас начинающиеся учения – это не просто ответ вот на это. У нас это планово, мы это на протяжении определенных лет планировали.

Алена Сырова, СТВ:

Оборонительный характер. Николай Бузин:

Российская Федерация не понимает до конца, что происходит в Афганистане, как и все. Мы сейчас можем говорить все что угодно. Мы не понимаем конечную цель. Одни говорят: это крах США. А другие говорят: да нет, не крах. Есть нюансы по выводу войск, но для чего это сделано? Чтобы горячая точка появилась в этом месте. А там интерес Индии, Пакистана, Китая, Турции, России и ряда других государств. Появился опять клубок, который надо каким-то образом решать. США много лет грозили всему миру из этого района и говорили, что они там сделают демократию. Ничего не получилось. Алена Сырова:

Но они же сейчас, по сути, оставили бомбу замедленного действия. Никто не знает, как себя поведет «Талибан» и чем это аукнется. Николай Бузин:

Правильно. Вот в чем дело, может, это и было целью данного мероприятия. Видя, что нельзя решить задачу так, как запланировано, решили сделать там бомбу замедленного действия, на которую должны свои ресурсы потратить Российская Федерация, Китай и ряд других государств.