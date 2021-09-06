Доктор военных наук о ситуации в Афганистане: есть нюансы по выводу войск, но для чего это сделано? Чтобы горячая точка появилась
Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я вернусь к речи Президента. Там два вопроса и два ответа были рядышком. Первые вопрос и ответ были по поводу Афганистана и действий США, второй вопрос был про учения «Запад-2021». Президент обмолвился, что Российская Федерация поставит нам новое вооружение, в том числе и С-400. Я не человек конспирологии, но мне показалось, что какая-то логика в том, что войска американские ушли из Афганистана, создав некую горячую точку, которую до конца еще никто не понимает, и появление у нас нового вооружения, о котором велись долгое время переговоры, все-таки существует.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
С одной стороны, да, а с другой стороны – не совсем так. Афганистан – это на самом деле горячая точка, которая появилась на земном шаре, но она была всегда, она 20 лет горячая точка.
Кирилл Казаков:
40 лет назад и советские войска там стояли.
Николай Бузин:
Но когда там были Соединенные Штаты 20 лет, там были все страны НАТО, практически все контингенты были. Мы говорим про США – это не только США, но еще и НАТО. А НАТО – это наши ближайшие соседи. Сегодня учения идут на сопредельной территории. И у нас начинающиеся учения – это не просто ответ вот на это. У нас это планово, мы это на протяжении определенных лет планировали.
Алена Сырова, СТВ:
Оборонительный характер.
Николай Бузин:
Российская Федерация не понимает до конца, что происходит в Афганистане, как и все. Мы сейчас можем говорить все что угодно. Мы не понимаем конечную цель. Одни говорят: это крах США. А другие говорят: да нет, не крах. Есть нюансы по выводу войск, но для чего это сделано? Чтобы горячая точка появилась в этом месте. А там интерес Индии, Пакистана, Китая, Турции, России и ряда других государств. Появился опять клубок, который надо каким-то образом решать. США много лет грозили всему миру из этого района и говорили, что они там сделают демократию. Ничего не получилось.
Алена Сырова:
Но они же сейчас, по сути, оставили бомбу замедленного действия. Никто не знает, как себя поведет «Талибан» и чем это аукнется.
Николай Бузин:
Правильно. Вот в чем дело, может, это и было целью данного мероприятия. Видя, что нельзя решить задачу так, как запланировано, решили сделать там бомбу замедленного действия, на которую должны свои ресурсы потратить Российская Федерация, Китай и ряд других государств.
Кирилл Казаков:
Отвлечь их от отношений с Америкой, привлечь внимание к Афганистану.
Николай Бузин:
И есть еще один нюанс насчет оружия. Там оставлено огромное количество оружия. Почти на 85 миллиардов долларов. Из них 73 – летательные аппараты. Это хорошее вооружение для нормальной армии. И разговор, что оно выведено из строя, не совсем соответствует действительности.
Кирилл Казаков:
Те кадры, когда разбили стекло Hummer – это всего лишь единичный случай.
Николай Бузин:
Вертолеты Ми-8, Ми-17 могут использоваться хоть завтра. Black Hawk (их там достаточно много) – это современнейшая техника, ее тоже нетрудно восстановить. Для чего это сделано? Что касается С-400, этот вопрос давно решался у нас в рамках Союзного государства, но сегодня появился еще один раздражитель. Неизвестно, какая цель у наших партнеров. Рядом с нами НАТО, рядом с нами огромная воздушная группировка. Беларусь закрывает западное направление. У нас С-300 есть, но С-400 это более современная система, которая позволяет решить значительно больший объем задач.