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Из США, Великобритании и Польши. Почему иностранцы приезжают вакцинироваться в Беларусь?

06 сентября 2021 19:46
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Новости Беларуси. Прививочный туризм получил развитие в Беларуси. Почти полсотни иностранцев привили в Бресте. Граждане Польши, Германии, США, Великобритании и Италии предпочли защититься вакциной российского производства «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для гостей процедура платная, а вот белорусов вакцинируют бесплатно и в любом удобном месте. География городских пунктов вакцинации в Бресте расширяется.

Репортаж Кристины Протосовицкой.

Из США, Великобритании и Польши. Почему иностранцы приезжают вакцинироваться в Беларусь?-1

В Бресте всех зарубежных гостей обслуживает 2-я поликлиника. Здесь они проходят медосмотр и получают вакцину «Спутник V». С середины июля в поликлинике приняли 41 медицинского туриста. География обширная – от США и Великобритании до соседей, Польши и Украины. Полный курс вакцинации в Беларуси для прибывших обходится примерно в 140 рублей. Запись на процедуру нехитрая: достаточно зарегистрироваться на портале vaccination.by.

Из США, Великобритании и Польши. Почему иностранцы приезжают вакцинироваться в Беларусь?-4

Людмила Демидчук, заведующая хозрасчетным отделением поликлиники № 2 Бреста:
Приезжают даже семьями. Приезжала очень пожилая женщина из Польши, порядка 75 лет ей было, с сыном. Она хотела привиться, именно чтобы защитить себя, свою семью. Соединенные Штаты был представитель. Он учится в Польше, но он сам гражданин Соединенных Штатов. Он приехал сюда, чтобы привиться именно «Спутником V». На 9-е число у нас записаны пять человек. Из них двое из Германии, два человека из Литвы и один из Польши.

Из США, Великобритании и Польши. Почему иностранцы приезжают вакцинироваться в Беларусь?-7

Брестчанка Ирина Кузьмицкая приехала за «уколом здоровья» не из далекой страны, а с другого конца города. На выходных заприметила пункт вакцинации и решила начать рабочую неделю с полезной миссии.

Из США, Великобритании и Польши. Почему иностранцы приезжают вакцинироваться в Беларусь?-10

Ирина Кузьмицкая, жительница Бреста:
Искала в интернете, где еще можно вакцинироваться, кроме поликлиники, и я не нашла адресов. Приехали сюда, потому что очень удобно: без предварительной записи, без очереди вакцинировался. Переболели тяжело в декабре прошлого года всей семьей. Недавно муж вакцинировался. И я сейчас. Тем более идет период холодов, наверное, будет увеличение роста заболеваемости. Не хочется болеть.

Всего в Бресте открыто 19 мобильных пунктов вакцинации в самых популярных и людных локациях города.

Из США, Великобритании и Польши. Почему иностранцы приезжают вакцинироваться в Беларусь?-13

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Заречный район в Бресте один из самых густонаселенных: число жителей давно перешагнуло 100-тысячный рубеж. Поэтому здесь ощущают острую нехватку собственной поликлиники. Пока ведется строительство нового медцентра, на выручку пришел торговый центр, где разместился пункт вакцинации.

Из США, Великобритании и Польши. Почему иностранцы приезжают вакцинироваться в Беларусь?-16

Мобильный пункт работает уже несколько месяцев. За это время здесь привили больше двух сотен жителей Бреста. Механизм приема пациентов ничем не отличается от кабинета врача в поликлинике. Доктор уточнит все о вашем самочувствии. Для удобства пересмотрели график работы: теперь ждут пациентов с 14:00 до 19:00.

Из США, Великобритании и Польши. Почему иностранцы приезжают вакцинироваться в Беларусь?-19

Евгений Коржовник, врач общей практики поликлиники № 3 Бреста:
В среднем прививаем 5-6 человек, в выходные немножко побольше. Эти пункты очень удобны, так как люди приходят в торговый центр, в магазин, где-то перекусить, проходят мимо и заходят к нам. Здесь, в отличие от поликлиники, может быть меньше людей, не такие очереди, из-за этого людям удобнее.

Кроме того, в городе есть выездные бригады медиков, которые формируют заявки на вакцинацию от крупных предприятий и проводят все манипуляции на месте.

Из США, Великобритании и Польши. Почему иностранцы приезжают вакцинироваться в Беларусь?-22

Ольга Потоцкая, жительница Бреста:
Я давно изучала вопрос вакцинации, просто ждала удобного случая для себя, когда и по работе подходит, если вдруг температура или еще что-то будет на следующий день, чтобы не было накладно. А здесь очень удобно. Удобнее, чем ждать в поликлинике очередь. Было бы неплохо, чтобы все были осознаннее и мы вместе как-то прекратили эту волну.

Из США, Великобритании и Польши. Почему иностранцы приезжают вакцинироваться в Беларусь?-25

В Беларуси более 1 миллиона 600 тысяч человек получили первую дозу вакцины. Это чуть меньше 1/5 части населения. Для создания коллективного иммунитета против вируса нужно свыше 60 % привитых.

# Вакцинация # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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