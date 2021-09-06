Из США, Великобритании и Польши. Почему иностранцы приезжают вакцинироваться в Беларусь?

Новости Беларуси. Прививочный туризм получил развитие в Беларуси. Почти полсотни иностранцев привили в Бресте. Граждане Польши, Германии, США, Великобритании и Италии предпочли защититься вакциной российского производства «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для гостей процедура платная, а вот белорусов вакцинируют бесплатно и в любом удобном месте. География городских пунктов вакцинации в Бресте расширяется. Репортаж Кристины Протосовицкой.

В Бресте всех зарубежных гостей обслуживает 2-я поликлиника. Здесь они проходят медосмотр и получают вакцину «Спутник V». С середины июля в поликлинике приняли 41 медицинского туриста. География обширная – от США и Великобритании до соседей, Польши и Украины. Полный курс вакцинации в Беларуси для прибывших обходится примерно в 140 рублей. Запись на процедуру нехитрая: достаточно зарегистрироваться на портале vaccination.by.

Людмила Демидчук, заведующая хозрасчетным отделением поликлиники № 2 Бреста:

Приезжают даже семьями. Приезжала очень пожилая женщина из Польши, порядка 75 лет ей было, с сыном. Она хотела привиться, именно чтобы защитить себя, свою семью. Соединенные Штаты – был представитель. Он учится в Польше, но он сам гражданин Соединенных Штатов. Он приехал сюда, чтобы привиться именно «Спутником V». На 9-е число у нас записаны пять человек. Из них двое из Германии, два человека из Литвы и один из Польши.

Брестчанка Ирина Кузьмицкая приехала за «уколом здоровья» не из далекой страны, а с другого конца города. На выходных заприметила пункт вакцинации и решила начать рабочую неделю с полезной миссии.

Ирина Кузьмицкая, жительница Бреста:

Искала в интернете, где еще можно вакцинироваться, кроме поликлиники, и я не нашла адресов. Приехали сюда, потому что очень удобно: без предварительной записи, без очереди вакцинировался. Переболели тяжело в декабре прошлого года всей семьей. Недавно муж вакцинировался. И я сейчас. Тем более идет период холодов, наверное, будет увеличение роста заболеваемости. Не хочется болеть. Всего в Бресте открыто 19 мобильных пунктов вакцинации в самых популярных и людных локациях города.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Заречный район в Бресте один из самых густонаселенных: число жителей давно перешагнуло 100-тысячный рубеж. Поэтому здесь ощущают острую нехватку собственной поликлиники. Пока ведется строительство нового медцентра, на выручку пришел торговый центр, где разместился пункт вакцинации.

Мобильный пункт работает уже несколько месяцев. За это время здесь привили больше двух сотен жителей Бреста. Механизм приема пациентов ничем не отличается от кабинета врача в поликлинике. Доктор уточнит все о вашем самочувствии. Для удобства пересмотрели график работы: теперь ждут пациентов с 14:00 до 19:00.

Евгений Коржовник, врач общей практики поликлиники № 3 Бреста:

В среднем прививаем 5-6 человек, в выходные немножко побольше. Эти пункты очень удобны, так как люди приходят в торговый центр, в магазин, где-то перекусить, проходят мимо и заходят к нам. Здесь, в отличие от поликлиники, может быть меньше людей, не такие очереди, из-за этого людям удобнее. Кроме того, в городе есть выездные бригады медиков, которые формируют заявки на вакцинацию от крупных предприятий и проводят все манипуляции на месте.

Ольга Потоцкая, жительница Бреста:

Я давно изучала вопрос вакцинации, просто ждала удобного случая для себя, когда и по работе подходит, если вдруг температура или еще что-то будет на следующий день, чтобы не было накладно. А здесь очень удобно. Удобнее, чем ждать в поликлинике очередь. Было бы неплохо, чтобы все были осознаннее и мы вместе как-то прекратили эту волну.