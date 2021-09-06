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«Афганцы народ больше радикальный или мирный?» Мнение историка-востоковеда

06 сентября 2021 19:24
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Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу». 

Алена Сырова, СТВ:
Афганцы – народ больше радикальный или все-таки мирный? Какая позиция им ближе?

Владимир Кошелев, историк-востоковед:
Очень интересный вопрос. Афганцы народ как народ – все, что я могу сказать.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Но влияние радикальной религии сказывается, наверное?

«Афганцы народ больше радикальный или мирный?» Мнение историка-востоковеда-1

Владимир Кошелев:
Все зависит от ситуации. Это люди, с одной стороны, доброжелательные, с другой стороны, это люди Востока – решительные, отважные, красивые, благородные. Но при этом надо четко различать, что афганцы – это собирательное. Надо иметь в виду, что, собственно, афганцы – это пуштуны, которые проживают на территории Афганистана и за линией Дюранда, на территории Пакистана, Афганистана. Афганцы – это и таджики, и узбеки, и хорезмийцы, и многие другие.

Алена Сырова:
У них намешаны культуры.  

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Там более 20 народностей, более 30 языков.

Владимир Кошелев:
Но главное, что все они, несмотря на разницу культур и языков, проживают в этом замкнутом пространстве Афганистана. Вот вопрос, который требует ответа: почему?

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# Беларусь-Афганистан # общество # Алена Сырова # Владимир Кошелев # Кирилл Казаков # Николай Щекин # Фотофакт

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