«Афганцы народ больше радикальный или мирный?» Мнение историка-востоковеда

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Афганцы – народ больше радикальный или все-таки мирный? Какая позиция им ближе?

Владимир Кошелев, историк-востоковед:

Очень интересный вопрос. Афганцы народ как народ – все, что я могу сказать.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Но влияние радикальной религии сказывается, наверное?