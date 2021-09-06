«Опять Афган?» Эксперты о том, могут ли белорусов отправить служить в горячую точку
Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А по поводу того, что ребята пойдут служить в Афганистан? Условно: я состою в БРСМ, мне идти в армию, мне начинают прокачивать мозги через интернет, через Telegram-каналы, что ты пойдешь в армию. И вот вроде ваше патриотическое воспитание немножко утыкается в тупик. А за кого я буду – опять Афган?
Алена Сырова, СТВ:
Не наша война.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Интересный кейс и пример, что если нам сейчас на дальних границах не отбить эту угрозу, не поддержать тех афганцев, которые сейчас возле литовско-польской границы, где над ними стреляют литовские и польские автоматы, и не указать ребятам на то, что если нами не начат активный процесс подготовки... А ведь так или иначе, если, не дай бог, завяжется этот процесс и примет горячую фазу, то молодые граждане Республики Беларусь (наша страна входит в блок стран ОДКБ) могут столкнуться с этой проблемой.
Кирилл Казаков:
Учения учениями, но по закону мы не имеем права служить на территории другой страны.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Надо просто четко объяснить. У нас есть свои интересы, но у нас есть законодательство. Его никто нарушать не собирается, никуда наши ребята воевать не поедут. Они будут только на своей территории защищать собственные границы и решать задачи в интересах нашего государства.
Кирилл Казаков:
Но ведь они же угроза в том числе и национальной безопасности.
Николай Бузин:
Ну какая угроза? Из Афганистана до нас можно добраться только самолетом, если быстро. Если идти через другие государства… У нас есть пограничные войска и все остальные, кто закрывает наши границы, решает задачи по обеспечению территориальной целостности нашего государства. В том числе есть силы ОДКБ. Если мы говорим насчет Афганистана, им, наверное, проще через Пакистан уйти в другие государства. Тем более мы не та страна, которая так интересна, кроме как транзит для этих ребят. И самое главное. Мы опять начинаем разговаривать: вот, их много пойдет. А сколько их сейчас поехало? Американцы вывезли порядка 100 тысяч человек, плюс-минус. На нашей территории появляются десятки, пусть сотня человек. И то это было связано с транзитными государствами. Из Афганистана у нас нет ни прямых авиарейсов, нет прямой возможности до нас дойти. Зачем мы сейчас говорим, что этот огромный трафик пойдет на нас? Их позовут в Европу, их позвали уже, – они и пойдут через Турцию, которая рядышком, и ряд других государств.
Алена Сырова:
То есть нам можно расслабиться?
Кирилл Казаков:
Через Средиземное море?
Николай Бузин:
Нет, никогда не надо расслабляться. Для этого есть соответствующие задачи, решаемые системой национальной безопасности. В том числе она включает обеспечение государственной целостности, защиту границ, решение других задач. Не надо расслабляться, но и не надо это воспринимать как суперугрозу конкретно для нашего государства. Тем более вспомните, что совсем недавно было сказано. Мы никогда не имели проблем с Афганистаном: ни с государством, ни с людьми. У нас большая диаспора. У нас нет политических разногласий. Но есть один момент: нам надо разговаривать не с талибами, а с государством Афганистан, разговаривать с представителями власти. Пусть они будут членами «Талибана», но мы разговаривать с государственной властью, какая бы ни была власть в этом государстве, и решать свои задачи, которые нам необходимы.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Другой вопрос, что 2 сентября в Любляне министры обороны собирались. Да, у них паника. В Европе паника, они не знают, что сейчас с ними делать. Та же Германия уже 2 миллиона приняла. И что они решили? Самый простой выход: сейчас Северную Македонию сделали хабом своего рода. Сейчас поднимается вопрос Балканов, вдолгую играется. Это очень опасно, на Балканы их сейчас будут перевозить. Северная Македония ничего не может сделать. В этом смысле слава богу, что мы в Евросоюз не входим, нам не могут приказать. А там взяли и приказали – будут принимать, никуда не денутся. Ну а там рядом Албания и все остальные страны… Вы знаете, что это тоже горячая точка, элементарно ее сделать.
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