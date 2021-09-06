«Опять Афган?» Эксперты о том, могут ли белорусов отправить служить в горячую точку

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

А по поводу того, что ребята пойдут служить в Афганистан? Условно: я состою в БРСМ, мне идти в армию, мне начинают прокачивать мозги через интернет, через Telegram-каналы, что ты пойдешь в армию. И вот вроде ваше патриотическое воспитание немножко утыкается в тупик. А за кого я буду – опять Афган? Алена Сырова, СТВ:

Не наша война.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Интересный кейс и пример, что если нам сейчас на дальних границах не отбить эту угрозу, не поддержать тех афганцев, которые сейчас возле литовско-польской границы, где над ними стреляют литовские и польские автоматы, и не указать ребятам на то, что если нами не начат активный процесс подготовки... А ведь так или иначе, если, не дай бог, завяжется этот процесс и примет горячую фазу, то молодые граждане Республики Беларусь (наша страна входит в блок стран ОДКБ) могут столкнуться с этой проблемой. Кирилл Казаков:

Учения учениями, но по закону мы не имеем права служить на территории другой страны.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Надо просто четко объяснить. У нас есть свои интересы, но у нас есть законодательство. Его никто нарушать не собирается, никуда наши ребята воевать не поедут. Они будут только на своей территории защищать собственные границы и решать задачи в интересах нашего государства. Кирилл Казаков:

Но ведь они же угроза в том числе и национальной безопасности. Николай Бузин:

Ну какая угроза? Из Афганистана до нас можно добраться только самолетом, если быстро. Если идти через другие государства… У нас есть пограничные войска и все остальные, кто закрывает наши границы, решает задачи по обеспечению территориальной целостности нашего государства. В том числе есть силы ОДКБ. Если мы говорим насчет Афганистана, им, наверное, проще через Пакистан уйти в другие государства. Тем более мы не та страна, которая так интересна, кроме как транзит для этих ребят. И самое главное. Мы опять начинаем разговаривать: вот, их много пойдет. А сколько их сейчас поехало? Американцы вывезли порядка 100 тысяч человек, плюс-минус. На нашей территории появляются десятки, пусть сотня человек. И то это было связано с транзитными государствами. Из Афганистана у нас нет ни прямых авиарейсов, нет прямой возможности до нас дойти. Зачем мы сейчас говорим, что этот огромный трафик пойдет на нас? Их позовут в Европу, их позвали уже, – они и пойдут через Турцию, которая рядышком, и ряд других государств.

Алена Сырова:

То есть нам можно расслабиться? Кирилл Казаков:

Через Средиземное море? Николай Бузин:

Нет, никогда не надо расслабляться. Для этого есть соответствующие задачи, решаемые системой национальной безопасности. В том числе она включает обеспечение государственной целостности, защиту границ, решение других задач. Не надо расслабляться, но и не надо это воспринимать как суперугрозу конкретно для нашего государства. Тем более вспомните, что совсем недавно было сказано. Мы никогда не имели проблем с Афганистаном: ни с государством, ни с людьми. У нас большая диаспора. У нас нет политических разногласий. Но есть один момент: нам надо разговаривать не с талибами, а с государством Афганистан, разговаривать с представителями власти. Пусть они будут членами «Талибана», но мы разговаривать с государственной властью, какая бы ни была власть в этом государстве, и решать свои задачи, которые нам необходимы.