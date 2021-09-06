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«Круто, когда молодые люди разделяют цели и задачи Красного Креста». Как в Гомеле отметили 100-летие БОКК?

06 сентября 2021 19:14
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Новости Беларуси. Одна из старейших общественных организаций страны 6 сентября отмечает столетие основания. Несмотря на солидный возраст, лицо Белорусского общества Красного Креста – это молодежь, для которой вечные ценности, такие как гуманность и милосердие, стали ориентиром в жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Круто, когда молодые люди разделяют цели и задачи Красного Креста». Как в Гомеле отметили 100-летие БОКК?-1

Отметить юбилей организации в Гомельской области решили креативным флешмобом. Ровно в 16:00 на площадках в разных городах региона тысячи волонтеров и просто неравнодушных людей демонстрировали свое единство и приверженность идеалам Красного Креста, став на несколько минут в прямом смысле слова его частичкой.

«Круто, когда молодые люди разделяют цели и задачи Красного Креста». Как в Гомеле отметили 100-летие БОКК?-4

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Сегодня мы наблюдаем такое прекрасное мероприятие, флешмоб. Они сами подготовили, мы как приглашенные пришли на свой день рождения и будем участвовать. Это же круто, когда молодые люди разделяют цели и задачи Красного Креста. Это продолжение всех традиций наших, принципов, которые мы уже используем в мире 160 лет, когда Анри Дюнан организовал, а в Беларуси это 100 лет.

«Круто, когда молодые люди разделяют цели и задачи Красного Креста». Как в Гомеле отметили 100-летие БОКК?-7

Андрей Карпусь, волонтер Белорусского общества Красного Креста:
Нас объединяет желание помогать, стремление делать этот мир лучше. Когда ты делаешь кому-то добро, самому на душе становится легче, спокойнее, теплее.

«Круто, когда молодые люди разделяют цели и задачи Красного Креста». Как в Гомеле отметили 100-летие БОКК?-10

Флешмоб в Гомельской области объединил более 2 000 человек.

# Белорусское общество Красного Креста # общество # Алла Смоляк # Андрей Карпусь # Анри Дюнан # Фотофакт

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