«Круто, когда молодые люди разделяют цели и задачи Красного Креста». Как в Гомеле отметили 100-летие БОКК?

Новости Беларуси. Одна из старейших общественных организаций страны 6 сентября отмечает столетие основания. Несмотря на солидный возраст, лицо Белорусского общества Красного Креста – это молодежь, для которой вечные ценности, такие как гуманность и милосердие, стали ориентиром в жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметить юбилей организации в Гомельской области решили креативным флешмобом. Ровно в 16:00 на площадках в разных городах региона тысячи волонтеров и просто неравнодушных людей демонстрировали свое единство и приверженность идеалам Красного Креста, став на несколько минут в прямом смысле слова его частичкой.

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

Сегодня мы наблюдаем такое прекрасное мероприятие, флешмоб. Они сами подготовили, мы как приглашенные пришли на свой день рождения и будем участвовать. Это же круто, когда молодые люди разделяют цели и задачи Красного Креста. Это продолжение всех традиций наших, принципов, которые мы уже используем в мире 160 лет, когда Анри Дюнан организовал, а в Беларуси это 100 лет.

Андрей Карпусь, волонтер Белорусского общества Красного Креста:

Нас объединяет желание помогать, стремление делать этот мир лучше. Когда ты делаешь кому-то добро, самому на душе становится легче, спокойнее, теплее.