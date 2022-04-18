Доктор экономических наук: вливание в российское кольцо способствует тому, что не будет роста тарифов за электроэнергию

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Алена Сырова, СТВ:
Когда открывали БелАЭС, когда глава государства говорил о том, что мы действительно всерьез задумываемся о строительстве второй электростанции. С точки зрения экономической, насколько это оправдано и насколько эти наши задумки кажутся реализуемыми в ближайшее время?
Кирил Казаков, СТВ:
С точки зрения строительства, цены эксплуатации, цены вывоза и покупки урана. Вот эти все составляющие.
Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:
Здесь важно установить цены, поэтому то, что 28 карт заключили. Там говорилось о едином энергетическом рынке – раз. Это важно для нас почему? Объясню чисто экономически. Когда мы задумывали строительство БелАЭС, мы рассчитывали, что будут страны-соседи покупать. По политическим мотивам они отказываются. У нас появятся излишки – значит, для того чтобы энергия не подорожала внутри страны, ее надо вливать в российское кольцо. Они были против этого, потому что у них уже эти распределительные станции являются частными. И раз будет вливаться дополнительное количество энергии, значит, соответственно, у них может произойти удешевление. Поэтому с этой точки зрения они были против. Но когда приняты эти карты, вполне возможно вливание в российское кольцо будет способствовать тому, что цены каким-то образом выровняются и не будет роста тарифов за электроэнергию.
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