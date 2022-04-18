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Доктор экономических наук: вливание в российское кольцо способствует тому, что не будет роста тарифов за электроэнергию

18 апреля 2022 18:27
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Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.

Алена Сырова, СТВ:
Когда открывали БелАЭС, когда глава государства говорил о том, что мы действительно всерьез задумываемся о строительстве второй электростанции. С точки зрения экономической, насколько это оправдано и насколько эти наши задумки кажутся реализуемыми в ближайшее время?

Кирил Казаков, СТВ:
С точки зрения строительства, цены эксплуатации, цены вывоза и покупки урана. Вот эти все составляющие.

Доктор экономических наук: вливание в российское кольцо способствует тому, что не будет роста тарифов за электроэнергию-1

Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:
Здесь важно установить цены, поэтому то, что 28 карт заключили. Там говорилось о едином энергетическом рынке – раз. Это важно для нас почему? Объясню чисто экономически. Когда мы задумывали строительство БелАЭС, мы рассчитывали, что будут страны-соседи покупать. По политическим мотивам они отказываются. У нас появятся излишки – значит, для того чтобы энергия не подорожала внутри страны, ее надо вливать в российское кольцо. Они были против этого, потому что у них уже эти распределительные станции являются частными. И раз будет вливаться дополнительное количество энергии, значит, соответственно, у них может произойти удешевление. Поэтому с этой точки зрения они были против. Но когда приняты эти карты, вполне возможно вливание в российское кольцо будет способствовать тому, что цены каким-то образом выровняются и не будет роста тарифов за электроэнергию.

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# Государственная политика в области энергетики # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Ирина Новикова # Фотофакт

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