Доктор экономических наук: вливание в российское кольцо способствует тому, что не будет роста тарифов за электроэнергию

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.

Алена Сырова, СТВ:

Когда открывали БелАЭС, когда глава государства говорил о том, что мы действительно всерьез задумываемся о строительстве второй электростанции. С точки зрения экономической, насколько это оправдано и насколько эти наши задумки кажутся реализуемыми в ближайшее время?

Кирил Казаков, СТВ:

С точки зрения строительства, цены эксплуатации, цены вывоза и покупки урана. Вот эти все составляющие.