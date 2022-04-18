Задача специалистов – создать масштабный банк плазмы. Кочанова посетила Городской центр трансфузиологии
Новости Беларуси. Поставки плазмы крови для производства лекарств, снижение зависимости от импортных компонентов, перспективы развития этого направления медицины в условиях внешнего санкционного давления. Эти темы с руководством столичного центра трансфузиологии 18 апреля обсудила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задача специалистов – создать масштабный банк плазмы и тем самым снизить нагрузку на экономику страны. За последние годы медики уже смогли добиться высоких результатов в области гематологии. Новейшая аппаратура помогает не только увеличить объемы производства, но и ускорить этот процесс.
Городской центр трансфузиологии в столице является передовой школой опыта. Ежедневно здесь переливают кровь почти двум сотням пациентов. Медики не только берут клетки или плазму, но и сразу подбирают их для конкретного больного, а благодаря единой информационно-логистической сети распределяют на те клиники столицы, где они нужны именно в этот момент.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Цель моего визита сегодня сюда – посмотреть, все ли компоненты, которые сегодня изготавливаются из крови, доступны нашим гражданам. Надо выпускать все компоненты из крови, которые сегодня востребованы в медицине. И у нас уже сделано достаточно много в этом направлении. Есть республиканский центр, это городской центр, они очень плотно взаимодействуют. Есть предприятия, которые занимаются переработкой крови, в разных регионах нашей страны. Но есть еще то, что нам приходится импортировать, то есть то, что мы завозим по импорту, а это в год порядка 9 миллионов долларов. Поэтому нам надо выпускать все это самим.
К слову, создание препаратов крови – одна из главных задач национальной безопасности Беларуси. Только за 2021 год Городским центром трансфузиологии заготовлено и переработано без малого 28 тысяч литров донорских компонентов.