Прямой эфир

Задача специалистов – создать масштабный банк плазмы. Кочанова посетила Городской центр трансфузиологии

18 апреля 2022 18:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поставки плазмы крови для производства лекарств, снижение зависимости от импортных компонентов, перспективы развития этого направления медицины в условиях внешнего санкционного давления. Эти темы с руководством столичного центра трансфузиологии 18 апреля обсудила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача специалистов – создать масштабный банк плазмы. Кочанова посетила Городской центр трансфузиологии-1

Задача специалистов – создать масштабный банк плазмы и тем самым снизить нагрузку на экономику страны. За последние годы медики уже смогли добиться высоких результатов в области гематологии. Новейшая аппаратура помогает не только увеличить объемы производства, но и ускорить этот процесс.

Задача специалистов – создать масштабный банк плазмы. Кочанова посетила Городской центр трансфузиологии-4

Городской центр трансфузиологии в столице является передовой школой опыта. Ежедневно здесь переливают кровь почти двум сотням пациентов. Медики не только берут клетки или плазму, но и сразу подбирают их для конкретного больного, а благодаря единой информационно-логистической сети распределяют на те клиники столицы, где они нужны именно в этот момент.

Задача специалистов – создать масштабный банк плазмы. Кочанова посетила Городской центр трансфузиологии-7

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Цель моего визита сегодня сюда – посмотреть, все ли компоненты, которые сегодня изготавливаются из крови, доступны нашим гражданам. Надо выпускать все компоненты из крови, которые сегодня востребованы в медицине. И у нас уже сделано достаточно много в этом направлении. Есть республиканский центр, это городской центр, они очень плотно взаимодействуют. Есть предприятия, которые занимаются переработкой крови, в разных регионах нашей страны. Но есть еще то, что нам приходится импортировать, то есть то, что мы завозим по импорту, а это в год порядка 9 миллионов долларов. Поэтому нам надо выпускать все это самим.

Задача специалистов – создать масштабный банк плазмы. Кочанова посетила Городской центр трансфузиологии-10

К слову, создание препаратов крови – одна из главных задач национальной безопасности Беларуси. Только за 2021 год Городским центром трансфузиологии заготовлено и переработано без малого 28 тысяч литров донорских компонентов.

# Учреждения здравоохранения # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Взятки передавали даже через окна больницы. Что известно об ортопедах, в деле которых разбирается Лукашенко
18 апреля 2022 17:59

Взятки передавали даже через окна больницы. Что известно об ортопедах, в деле которых разбирается Лукашенко

«Снять остаточную радиацию». Как и сколько в Беларуси будет храниться отработанный уран?
18 апреля 2022 17:51

«Снять остаточную радиацию». Как и сколько в Беларуси будет храниться отработанный уран?

Ликвидатор аварии на ЧАЭС: перелом у меня произошёл тогда, когда я увидел, что наши люди, ветковские, начали возвращаться обратно
18 апреля 2022 17:50

Ликвидатор аварии на ЧАЭС: перелом у меня произошёл тогда, когда я увидел, что наши люди, ветковские, начали возвращаться обратно