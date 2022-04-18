Увеличен лимит беспошлинного ввоза. Вот что нужно узнать любителям онлайн-шопинга

Новости Беларуси. В Беларуси увеличен лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа. Соответствующий указ Президента вступил в силу. Теперь любителям онлайн-шопинга разрешили заказывать посылки без уплаты госпошлины на сумму до 1 000 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме этого, масса заказа не должна превышать 31 килограмма. Действие документа распространяется для физических лиц, а также на малый и средний бизнес. Повышение лимита дает возможность сделать заказ большей стоимости и направлен на поддержку жителей в условиях санкционных ограничений. Это позволит избежать дефицита необходимых товаров для личного пользования. Нововведения уже действуют во всех государствах – членах Евразийского экономического союза.

Сергей Иванов, начальник Минской региональной таможни: Такие нормы сегодня будут составлять 1 000 евро и 31 килограмм. Данная норма будет действовать до 1 октября 2022 года. С 1 октября норма беспошлинного ввоза будет составлять 200 евро, 31 килограмм. И почтовые отделения, и таможенные органы готовы к обработке всего объема поступаемых международных почтовых отправлений в адрес физических лиц.

Введенные ответные меры, а именно запрет на пересечение наших границ транспорту, зарегистрированному в ЕС, не отразятся на почтовых посылках. Такой груз, а еще гуманитарная помощь и живые животные, в числе того, что разрешено без ограничений ввозить или переправлять транзитом через белорусскую территорию. Для других перевозчиков разработан алгоритм действий в транспортно-логистических центрах страны.

Сергей Якута, начальник Брестской таможни:

Предположим, польский перевозчик загрузил иностранный товар в адрес белорусского получателя, например, расположенного на территории Минской области. При помещении товара под таможенную процедуру таможенного транзита в пункте пропуска «Козловичи» ему выбирается близлежащий транспортно-логистический центр с целью осуществления данных операций по перегрузке, перецепке либо перевалке товара.

Напомним, с 9 апреля ЕС закрыл свои границы для белорусских грузоперевозчиков. Зеркальные меры приняла и наша страна.