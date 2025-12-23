«За подсвинков». Захарова назвала заявления западных СМИ о волках «зооместью»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на сообщение западных СМИ о том, что волки из России представляют угрозу для северных оленей в Финляндии. Об этом пишет ТАСС.

Она высказала предположение, что это «зооместь» в ответ на недавнее заявление российского президента Владимира Путина о «европейских подсвинках».

«Теперь под санкции, видимо, попадут российские волки, которые кошмарят, как полагают журналисты CNN и финские эксперты, лапландских оленей. <...>Может, это западная зооместь за «подсвинков»?», – написала дипломат.

Ранее, 17 декабря, слова Путина вызвали резкую реакцию на Западе.

Фото: kremlin.ru