Делегаты ВНС обсуждают приоритеты развития страны на пятилетку
Подготовка кадров, практико-ориентированное обучение и внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. Эти направления станут одними из ключевых на пятилетие. Программу социально-экономического развития до 2030 года утвердили на VII Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти и другие задачи делегаты ВНС сейчас обсуждают в трудовых коллективах. С учащимися Марьиногорского аграрно-технического колледжа говорил директор учреждения, делегат народного вече Сергей Сасковец.
На встрече обсудили семь приоритетов развития страны на пятилетие. Особое внимание – профессионально-техническому образованию. Говорили о совершенствовании практики учащихся, взаимодействии науки и техники.
В колледже внедряют приборы точного земледелия, что совершенствует навыки будущих специалистов. Есть перспектива использования искусственного интеллекта в учебном процессе.
Артем Жданович, учащийся Марьиногорского государственного ордена «Знак Почета» аграрно-технического колледжа имени В.Е. Лобанка:
Все силы, даже производственные, идут на обучение нейронных сетей. Если это внедрять с умом в сельское хозяйство, то, в принципе, это очень поднимет уровень. От автоматизации, заканчивая сбором урожая.
Сергей Сасковец, директор Марьиногорского государственного ордена «Знак Почета» аграрно-технического колледжа имени В.Е. Лобанка, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
За три года в колледж было вложено 4,6 миллиона белорусских рублей. Были приобретены четыре автомобиля. Решается вопрос о приобретении двух тракторов. Идет монтаж симулятора комбайна «Гомсельмаш».
Учреждение готовит специалистов по востребованным рабочим специальностям для разных сфер экономики. В этом году рекордное количество целевиков – 49 человек.