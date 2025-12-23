Делегаты ВНС обсуждают приоритеты развития страны на пятилетку

Подготовка кадров, практико-ориентированное обучение и внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. Эти направления станут одними из ключевых на пятилетие. Программу социально-экономического развития до 2030 года утвердили на VII Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти и другие задачи делегаты ВНС сейчас обсуждают в трудовых коллективах. С учащимися Марьиногорского аграрно-технического колледжа говорил директор учреждения, делегат народного вече Сергей Сасковец.

На встрече обсудили семь приоритетов развития страны на пятилетие. Особое внимание – профессионально-техническому образованию. Говорили о совершенствовании практики учащихся, взаимодействии науки и техники.

В колледже внедряют приборы точного земледелия, что совершенствует навыки будущих специалистов. Есть перспектива использования искусственного интеллекта в учебном процессе.