Где зимой в Минске покататься на лыжах? Мнение эксперта Максима Воропая

Все на лыжи! В Минске стартовал сезон зимних активностей. Где обустроены лучшие трассы, катки, хоккейные коробки и прочие объекты для отдыха? На этот вопрос ответили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Мы говорим, что общая протяженность всех трасс в Минске – 24 километра, 14 лыжных трасс на сегодня. Это достаточно много. Думаю, не каждый город крупный может похвастаться такими возможностями.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

14 трасс – это условная единица, потому что из общего количества есть трассы с естественным заснеживанием и искусственным. С учетом зимней погоды, снежного покрова их может появиться намного больше, потому что мы понимаем, если естественная снежная подушка достигает 30-40 сантиметров, то для любителей просто прогулок можно в любой парковой зоне проложить лыжню и прогуляться. Екатерина Забенько:

Появляется ли желание в перерывах от тренировок просто стать на лыжи и покататься с красивыми пейзажами по лыжным трассам?

Иван Матяш, победитель Кубка Федерации по биатлону:

В основном это роскошь для профессионального спортсмена, у которого проходят сжатые и плотные тренировочные циклы. Удается, конечно, покататься все равно. Это в основном только после тяжелых тренировочных или соревновательных работ. Удается покататься где-то даже в наушниках, с музыкой. Либо разнообразить свою тренировку паузой на кофе или чай в пунктах питания, в пунктах проката, которые организованы на трассах. Екатерина Забенько:

Чего еще не хватает или на сегодня всего достаточно, чтобы полноценно заниматься любимым видом спорта?

Татьяна Жилко, директор МГЦОР по лыжным видам спорта главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Руководство города очень пристальное внимание этому уделяет. Это не только лыжные трассы. Посмотрите, сколько у нас новых спортивных площадок появилось, сколько появилось новых велодорожек. Это же колоссальная работа. Екатерина Забенько:

Знаю, что на столичных лыжных трассах можно встретить жителей со всей Беларуси и из зарубежья, когда приезжают и обязательно становятся на лыжи, чтобы прокатиться в красоте, подышать свежим воздухом, насладиться просторами. Всем ли хватает места? Татьяна Жилко:

Раньше с этим действительно были очень большие проблемы, ведь все основные соревнования и мероприятия проходили именно на Веснянке. Когда каждый район, который ближе находился к Веснянке, пытался организовать какие-то мероприятия образовательного плана, спортивного, было действительно проблематично, но сейчас проблема отпала. В каждом районе есть своя лыжная трасса. Естественно, это облегчило возможность организации мероприятий, поэтому мы идем правильным путем.

Екатерина Забенько:

Как обустраиваются эти снежные трассы? Есть ли какой-то принцип, создается ли проект? Или самое главное условие – это чтобы было живописно, чтобы были свежий воздух и место? Максим Воропай:

Мы понимаем, что для одного человека это тренировочный процесс, для другого – побыть с собой, понаслаждаться природой, свежим воздухом. В городе оборудованы и профессиональные трассы, где есть рельеф более сложный, а есть в парковых зонах на равнине, где просто можно прогуляться на лыжах. Екатерина Забенько:

Страшный сон лыжника – снег в Беларуси не выпал или его настолько мало, что невозможно покрыть все трассы, существующие в городе. Мы уже знаем, что есть искусственный снег, что благодаря ему огромное количество территорий в городе может быть покрыто именно им. Другой вопрос – обслуживание этих территорий. Насколько это трудоемкий процесс и все ли у нас для этого есть?

Максим Воропай:

Подготовка лыжной трассы с искусственным снегом – это действительно трудоемкий процесс, потому что это большие технические и человеческие ресурсы, потому что всегда нужно проводить мониторинг погоды. Как только приходит хороший минус, сразу включаются снегогенераторы, после чего идет ожидание, когда излишки воды выдавливаются из снега, потом погрузчиками это все грузится на машины и укладывается на трассу, после чего запускается специальная техника (ратрак), и планировщик в течение нескольких дней ее планирует, потому что мы понимаем: здесь мы лепим то, что нам нужно. А это ровная и скользящая поверхность, без различных бугров, чтобы всем жителям города было приятно по ней передвигаться. Екатерина Забенько:

Иван, нарекания есть к снежному покрытию? Иван Матяш:

Нет, в основном в городе подготовлена хорошая техническая база для укатки снежного покрова. В рамках европейских стандартов. Екатерина Забенько:

Самому в удовольствие прокатиться, когда становитесь на лыжи в городе?

Иван Матяш:

Да, конечно. Это в первую очередь очень удобно по расположению, по географии, что ты можешь себе позволить провести даже две тренировки в день. И условия трассы не изменятся, что ты проведешь тренировку с 10:00 или проведешь ее ближе к вечеру. Екатерина Забенько:

Есть такие поклонники лыж, которые любят и до 23:00 покататься, некоторые и в 5:30 были замечены на лыжных трассах в центре города. Везде ли есть освещение? Где рекомендуете покататься тем людям, которые хотят это сделать в темное время суток? Максим Воропай:

Конечно, у нас не везде есть освещение, но мы понимаем, даже в прошлом году наблюдали, когда рано утром работает ратрак и готовит трассу к началу дня, а уже следом проезжают или профессионалы, которые утром делают тренировку, а потом идут на работу, или просто любители. Екатерина Забенько:

Что касается пунктов проката, где можно взять оборудование, чтобы было быстро, комфортно, чтобы не ехать в другой конец города?