Снимает насекомых на макрокамеру. Поговорили с белорусом, который увлекается необычным хобби

Новости Беларуси. Борис Воробьев с детства увлекался макро- и микромиром. Насекомые настолько заинтересовали его, что теперь все свободное от работы время он посвящает тому, что занимается видеосъемкой загадочной планеты букашек, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Борис Воробьев, макровидеооператор:

В детстве я просто их наблюдал, потом я в школе пошел в различные кружки тематические. После школы я поступил на биофак. На биофаке у меня уже появился первый фотоаппарат, я начал фотографировать. Постепенно я научился, просто зная поведение животных, уже как бы начал снимать. Уже около 10 лет Борис смотрит на насекомых через объектив видеокамеры и ловит удивительные моменты. А с недавних пор он стал принимать участие в ежегодном видеоконкурсе «Снимай науку»! И четыре года подряд делится своими наблюдениями с жюри конкурса, а после возвращается домой с призовыми местами и памятными призами. Борис Воробьев:

Ролик, с которым я участвовал в первый раз, был посвящен сенокосам. Это такие паукообразные животные беспозвоночные, они похожи на пауков и в народе называются косеножками, из-за того что когда отламывается нога, она еще дрыгается некоторое время перед хищником, а сам сенокосец убегает. На эту тему я снял видеоролик, он занял второе место.

Второй видеоролик был про тлю. Тля-основательница способна за жизнь дать начало сразу нескольким поколениям, насчитывающим десятки тысяч вредителей. Форма тела у взрослой особи может быть каплевидной, продолговатой, яйцевидной или полушаровидной. Длина варьируется от 3 до 0,8 мм. В этом сезоне Борис затронул животрепещущую тему и снял ролик про иксодового клеща. В народе его называю Валерой. Представителей этого семейства огромное количество.

Борис Воробьев:

Чаще всего это проходит спонтанно. Я снимаю свой объект съемки. Например, у меня был выезд на природу, я снимал песочных ос, как они роют норки и затаскивают туда гусениц, в поле моего зрения попали муравьи, которые устроили целую потасовку, там была целая война семей. Куча муравьев столкнулась, они друг друга грызли, ломали, уничтожали. Это проходило на протяжении нескольких часов. Если вдуматься, то рядом с нами обитает множество крохотных созданий. И в каждом уголке Земли царит своя, особая атмосфера. Если присмотреться повнимательнее, то можно обнаружить рядышком представителей редких и необычных видов. К примеру жук-могильщик занимается полезными делами: захоронением всего отжившего. Таким образом он помогает очистить природу. Борис Воробьев:

Я просто шел в лес. По дороге я встретил мертвую мышь. И видно было, что под ней что-то копошится. Я присмотрелся, это был жук-могильщик. Они очень красивые, цветастые. Я решил снять этот процесс, как он зарывает мышь в грунт. Но в процессе этих съемок оказалось, что можно подснять более интересный материал. На этом жуке были клещи. Они используют жука-могильщика как транспорт. Суть в том, что жизненный цикл и этих клещей, и этого жука – идентичный.

Окончание съемочного процесса – это далеко не конец истории, а только начало. Перелистывая редкие кадры живого мира, можно обнаружить пикантные детали из жизни насекомых. Борис Воробьев:

Например, в прошлом году я участвовал в конкурсе с видеороликом про коллембол. И у меня не хватало некоторых кадров для полноценного сюжета. Я сижу, монтирую материал, вдруг вижу, как из брюшка коллемболы выдвигается брюшная трубка, которая нужна для того, чтобы всасывать жидкость из окружающего пространства в себя, чтобы поддерживать водный баланс в организме. На маленьком экранчике камеры я этого не видел. Вот так снимая что-то одно, можно снять что-то другое, более интересное. Когда-то и у героя нашего сюжета дома был свой живой уголок. Но как оказалось, изучать окружающий мир и делать новые открытия – гораздо увлекательнее в естественной среде обитания.