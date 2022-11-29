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«Были определённые тревожные сигналы». Лукашенко заслушал доклад председателя Следственного комитета

29 ноября 2022 10:57
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Президент Беларуси принял с докладом председателя Следственного комитета Дмитрия Гору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Были определённые тревожные сигналы». Лукашенко заслушал доклад председателя Следственного комитета-1

Александр Лукашенко напомнил о своем поручении оперативно рассматривать уголовные дела экстремистской направленности и попросил доложить о нынешней ситуации. Интересовали главу государства и успехи нового подразделения по противодействию киберпреступлениям. Таких правонарушений, увы, меньше не становится. Говорили и о положении дел в целом в Следственном комитете.

«Были определённые тревожные сигналы». Лукашенко заслушал доклад председателя Следственного комитета-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы создали подразделение по противодействию киберпреступлениям. Как оно работает? Я все больше и больше слышу информацию в наших СМИ о том, что это очень важное направление. И преступлений в этой сфере меньше не становится, к сожалению. Прежде всего по вине наших граждан. Поэтому и было создано соответствующее подразделение. Какова здесь ситуация? Как оно работает? Были определенные тревожные сигналы и по Следственному комитету. Что тут скрывать, поэтому и руководство пришлось в чувство приводить. Вы стали председателем Следственного комитета. Что за это время изменилось, как работает ведомство?

Как доложил Дмитрий Гора, сейчас в приоритете Следственного комитета – снижение количества уголовных дел экстремистской направленности, а также выявление и расследование совместно с оперативными службами, МВД и КГБ новых преступлений этой категории.

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# Следственный комитет Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Гора # Фотофакт

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