Каким было последнее интервью Владимира Макея? Журналистка СТВ рассказала подробности

Новости Беларуси. Одно из последних интервью Владимир Макей давал нашему телеканалу. Разговор с Аленой Сыровой состоялся прямо на борту военного Ил-76, на котором делегация вместе с журналистами летела на саммит ОДКБ в Армению, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тогда казалось, что ничего не предвещает беды. О чем беседовали с министром иностранных дел и как прошел саммит в целом, расскажет непосредственно Алена Сырова.

Ольга Коршун, ведущая СТВ:

Для тебя саммит начался еще в самолете, как я поняла, где ты записала интервью с Владимиром Макеем. С каким настроением летела наша делегация в Ереван? Алена Сырова, политический обозреватель:

На самом деле это обычная практика, когда по пути мы записываем наших министров, должностных лиц, которые будут представлять интересы нашей страны на той или иной площадке. И Владимир Владимирович, даже оказавшись, казалось бы, в такой неформальной обстановке, как обычно, откликнулся на мою просьбу и рассказал, поделился подробностями и настроением. Притом подчеркнул, что летим мы туда с боевым настроением и на боевом самолете. Но это скорее фигура речи, потому что наша позиция неизменно миролюбивая. «Нам есть что предложить». Макей рассказал, что может оказаться в повестке предстоящего саммита ОДКБ.

Ольга Коршун:

Несмотря на наш миролюбивый и конструктивный настрой, по картинке казалось, по той информации, что нам приходила, что в Ереване нас встретили с холодком, там же были протесты против ОДКБ. Алена Сырова:

Действительно, были такие ощущения. И упомянутые тобой протесты добавляли атмосферы. Но вместе с тем многие эксперты всегда рассматривают под микроскопом, детали имеют значение, и многие отмечают, что для проведения саммита был выбран гостиничный комплекс, что нехарактерно для наших широт. Вот такая необычная форма. Ольга Коршун:

Насколько мне подсказывает мой журналистский опыт, все-таки встреча в узком составе на таким саммитах, мероприятиях проходят без прессы. Но в этот раз что-то пошло не так или как информация из узкого состава просочилась в СМИ?