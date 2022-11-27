Каким было последнее интервью Владимира Макея? Журналистка СТВ рассказала подробности
Новости Беларуси. Одно из последних интервью Владимир Макей давал нашему телеканалу. Разговор с Аленой Сыровой состоялся прямо на борту военного Ил-76, на котором делегация вместе с журналистами летела на саммит ОДКБ в Армению, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тогда казалось, что ничего не предвещает беды.
О чем беседовали с министром иностранных дел и как прошел саммит в целом, расскажет непосредственно Алена Сырова.
Ольга Коршун, ведущая СТВ:
Для тебя саммит начался еще в самолете, как я поняла, где ты записала интервью с Владимиром Макеем. С каким настроением летела наша делегация в Ереван?
Алена Сырова, политический обозреватель:
На самом деле это обычная практика, когда по пути мы записываем наших министров, должностных лиц, которые будут представлять интересы нашей страны на той или иной площадке. И Владимир Владимирович, даже оказавшись, казалось бы, в такой неформальной обстановке, как обычно, откликнулся на мою просьбу и рассказал, поделился подробностями и настроением. Притом подчеркнул, что летим мы туда с боевым настроением и на боевом самолете. Но это скорее фигура речи, потому что наша позиция неизменно миролюбивая.
«Нам есть что предложить». Макей рассказал, что может оказаться в повестке предстоящего саммита ОДКБ.
Ольга Коршун:
Несмотря на наш миролюбивый и конструктивный настрой, по картинке казалось, по той информации, что нам приходила, что в Ереване нас встретили с холодком, там же были протесты против ОДКБ.
Алена Сырова:
Действительно, были такие ощущения. И упомянутые тобой протесты добавляли атмосферы. Но вместе с тем многие эксперты всегда рассматривают под микроскопом, детали имеют значение, и многие отмечают, что для проведения саммита был выбран гостиничный комплекс, что нехарактерно для наших широт. Вот такая необычная форма.
Ольга Коршун:
Насколько мне подсказывает мой журналистский опыт, все-таки встреча в узком составе на таким саммитах, мероприятиях проходят без прессы. Но в этот раз что-то пошло не так или как информация из узкого состава просочилась в СМИ?
Алена Сырова:
Либо президенты коллегиально приняли такое решение, либо кто-то очень влиятельный принял волевое решение. Но журналистов попросили вернуться в зал заседаний. И благодаря этому часть стала публичной. Интересный нюанс. Во время речи нашего Президента, когда он перешел к части, касающейся армяно-азербайджанского конфликта, и стал говорить, что он не видит необходимости привлекать для решения этого вопроса западные силы, он считает это просто неуместным, Никол Пашинян, который, казалось бы, должен был внимательно слушать, ведь речь идет о его стране, решил перекусить. Возможно, это такая защитная реакция.
Ольга Коршун:
И, как я понимаю, Никол Пашинян не подписал итоговую декларацию.
Алена Сырова:
Да, он не подписал итоговый меморандум. Вот эти кадры эмоциональной такой беседы. Но тем не менее итогов саммита, в чем сходятся многие эксперты, мы достигли.
Больше не «бумажный тигр». С какой организацией эксперты все чаще сравнивают ОДКБ? Подробности.