Молодежные составы сборных по волейболу готовятся к квалификации ЧЕ

Молодежные составы национальных команд по волейболу после снятия банов готовятся к квалификации чемпионатов Европы. Парни сейчас проходят учебно-тренировочный сбор в Стайках, а девушки впервые – в Александрии, сообщили в программе «Спорттаймер».

Кажется, что Александрия буквально создана для подготовки спортсменов. Сама природа благоволит и поддерживает победные цели. Вдыхая запах зеленой хвои, начинаешь понимать красоты и богатства сельской жизни. А еще это место стоит на истории местных жителей. Чистейшая и освещенная вода в Трофимовой кринице, где можно и вдоволь напиться, и окунуться.