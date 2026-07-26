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Молодежные составы сборных по волейболу готовятся к квалификации ЧЕ

26 июля 2026 18:35
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Молодежные составы национальных команд по волейболу после снятия банов готовятся к квалификации чемпионатов Европы. Парни сейчас проходят учебно-тренировочный сбор в Стайках, а девушки впервые – в Александрии, сообщили в программе «Спорттаймер».

Молодежные составы сборных по волейболу готовятся к квалификации ЧЕ-2

Кажется, что Александрия буквально создана для подготовки спортсменов. Сама природа благоволит и поддерживает победные цели. Вдыхая запах зеленой хвои, начинаешь понимать красоты и богатства сельской жизни. А еще это место стоит на истории местных жителей. Чистейшая и освещенная вода в Трофимовой кринице, где можно и вдоволь напиться, и окунуться. 

Подробнее в видео.

# Волейбол

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