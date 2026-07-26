Он вцепится в кресло когтями и зубами – почему Мерц не уйдет с поста канцлера? Мнение политолога

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Грегор Шпицен, политолог, журналист:

Вы знаете, вы недооцениваете Фридриха Мерца, потому что этот человек, ему 69 лет, и практически большую часть своей жизни он шел к этому посту, посту федерального канцлера. Поэтому в кресло он вцепится всеми когтями и зубами, и его просто будет не выдвинуть из Федеральной канцелярии.

Игорь Позняк, ведущий:

А 13% не мешают, не тянут ко дну?

Грегор Шпицен:

Абсолютно нет. Если даже посмотреть последнее его интервью каналу ZDF, он рассказывает, что так сложились обстоятельства: мы отказались от российского газа, у нас дефицит энергоносителей, такие тренды в мировой экономике.

Игорь Позняк:

А тут еще и Ближний Восток подпортил.

Грегор Шпицен:

Абсолютно, Ближний Восток. Если какие-то мелкие позитивные начинания в немецкой экономике происходят – это благодаря усилиям федерального канцлера. Если же экономика продолжает погружаться все глубже в пучину рецессий – это несмотря на усилия федерального канцлера. Но я хотел бы остановиться немножко на фигуре самого Фридриха Мерца, чтобы как раз таки подтвердить тезис уважаемых коллег о том, что европейские элиты деградируют. Потому что если взглянуть на Мерца, который сел в кресло главы правительства, этот человек не имел никакого опыта в сфере государственного управления.