Он вцепится в кресло когтями и зубами – почему Мерц не уйдет с поста канцлера? Мнение политолога
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Грегор Шпицен, политолог, журналист:
Вы знаете, вы недооцениваете Фридриха Мерца, потому что этот человек, ему 69 лет, и практически большую часть своей жизни он шел к этому посту, посту федерального канцлера. Поэтому в кресло он вцепится всеми когтями и зубами, и его просто будет не выдвинуть из Федеральной канцелярии.
Игорь Позняк, ведущий:
А 13% не мешают, не тянут ко дну?
Грегор Шпицен:
Абсолютно нет. Если даже посмотреть последнее его интервью каналу ZDF, он рассказывает, что так сложились обстоятельства: мы отказались от российского газа, у нас дефицит энергоносителей, такие тренды в мировой экономике.
Игорь Позняк:
А тут еще и Ближний Восток подпортил.
Грегор Шпицен:
Абсолютно, Ближний Восток. Если какие-то мелкие позитивные начинания в немецкой экономике происходят – это благодаря усилиям федерального канцлера. Если же экономика продолжает погружаться все глубже в пучину рецессий – это несмотря на усилия федерального канцлера. Но я хотел бы остановиться немножко на фигуре самого Фридриха Мерца, чтобы как раз таки подтвердить тезис уважаемых коллег о том, что европейские элиты деградируют. Потому что если взглянуть на Мерца, который сел в кресло главы правительства, этот человек не имел никакого опыта в сфере государственного управления.
Грегор Шпицен:
То есть вся его жизнь – это партийное бла-бла-бла сперва с трибуны депутата Европарламента, потом с трибуны Бундестага. Он не имел опыта работы ни обер-бургомистром крупного немецкого города, он не имел опыта работы министра федерального правительства, он не имел опыта работы министра, президента одной из федеральных земель.
Игорь Позняк:
А это как раз таки была бы очень правильная история.
Грегор Шпицен:
Абсолютно. То есть у человека был бы нормальный опыт в сфере государственного управления, опыт управления людьми, опыт аппаратной борьбы даже во многом, потому что все-таки на партийном уровне многому не научишься. И в итоге мы получили абсолютно недоделанного кандидата, точнее уже канцлера, который даже не может выстроить работу внутри своего правительства, потому что скандалы и склоки в красно-черной коалиции продолжаются и нет тенденции к их окончанию.
Поэтому, наверное, Германия получила то, что заслужила.