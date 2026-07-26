Есть ли шансы увидеть белорусских легкоатлетов на Играх в Лос-Анджелесе. Поговорили с Дмитрием Демидиком

Пригласили в студию «Спорттаймера» заместителя председателя Белорусской федерации легкой атлетики Дмитрия Демидика, дабы уточнить ситуацию на сегодня, и молодую чемпионку страны в тройном прыжке Анастасию Дрозд.

В Минске завершился открытый чемпионат страны по легкой атлетике, где принимали участие сильнейшие спортсмены Беларуси и гости из России и Казахстана. Всего было разыграно 46 комплектов наград. Пока белорусские атлеты не допущены к международным стартам, отечественные турниры являются главными. Тем не менее наши тренеры могут сравнивать показатели стартов с европейскими и мировыми и понимать уровень.

Юлия Силипицкая, СТВ:

На сегодня мы пока еще не допущены. Очень много работы делается. В данную минуту на какой стадии работа по допуску наших спортсменов на международную арену?

Дмитрий Демидик, заместителя председателя Белорусской федерации легкой атлетики:

Мы подали иск в CAS. До этого прошения – письма, чтобы нас допустили. Сейчас идет разбирательство, заслушиваются позиции, выбираются арбитры. У нас два ответчика, мы подали на World Athletics и на European Athletics.

Юлия Силипицкая:

Как вам кажется, лучшие показатели за последнее время, если наложить на выступления международные, в каких видах белорусы были бы конкурентоспособны за медали?

Дмитрий Демидик:

Наверное, технические виды. Думаю, шест, как минимум мужской. Копье мужское. При хорошем стечении обстоятельств ядро мужское.

Юлия Силипицкая:

Какова вероятность, что мы сможем все-таки ориентироваться на Лос-Анджелес?

Дмитрий Демидик:

Вероятность есть. Все-таки этот старт принадлежит Международному олимпийскому комитету. Их рекомендации говорят, чтобы были допущены белорусы под собственным флагом, без каких-то «но». Поэтому когда на Олимпийские игры будет отбор, мы уже будем давить и на World Athletics, чтобы хотя бы к отбору они не применяли свои санкции.