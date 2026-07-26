Рейд по магазинам Минской области! Узнали, за что закрывают торговые объекты

В МАРТ заявили, что готовятся ужесточить наказание за «просрочку» на прилавках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Специалисты отмечают, что некоторые магазины стали относиться к закону слишком формально – проверку прошли, штраф заплатили, а через неделю на полках снова появляются товары с истекшим сроком годности.

Теперь откупиться уже не получится. Здоровье белорусов – это не та сфера, где можно идти на компромиссы. Объявить о таких планах МАРТ не помешал даже красный день календаря. Сегодня в Беларуси отмечают День работников торговли. Это профессиональный праздник для каждого 6-го занятого в экономике. И надо сказать, торговля в нашей стране идет хорошо: открываются новые магазины, от изобилия товаров глаза разбегаются, но в гонке за прибылью нельзя заходить слишком далеко. На неделе наш Даниил Дроботов вместе со специалистами отправился на шопинг, чтобы досконально изучить предложенный ассортимент.

Для специалистов Комитета госконтроля поход в магазин – это профессия. С ними легко найти то, что скрыто от обычных покупателей, и сюрпризы не всегда приятные. Наш шопинг начинается в небольшом районном центре в 40 километрах от Минска. Здесь обосновались как небольшие крамы у дома, так и крупные ритейлеры. Заходим в гипермаркет, и уже буквально с порога, что называется, товар лицом.

Почерневшие бананы. Надо в срочном порядке убирать. Внимание буквально к каждой ягодке! Товарный вид, свежесть, страна происхождения – все это нелишне проверить. Клубника и голубика прошли контрольную закупку и остаются на полке. А вот черешне повезло намного меньше.

Черешню уже тоже надо снимать с реализации, потому что качество ненадлежащее. Хлеб, кондитерка, продукция собственного производства – проверяющие знают самые злачные места в магазинах и идут по точно заданному маршруту. Пристальнее всего всматриваются в витрины со свежими продуктами. В пятницу шашлыки и колбаски разлетаются как горячие пирожки. Под эту марку легко продать и то, что уже буквально через пару часов может начать плохо пахнуть.

– Все свеженькое, очень много покупателей.

– Вот те колбаски – 21-го, да?

– 21-го.

– При какой температуре?

– Я сейчас позову Олю, она вам все скажет.

Буквально через минуту появляется та самая Ольга, представитель магазина. Перед проверяющими не робеет, за качество ручается. А то, что есть нарушения, которых набралось целую корзину, списывает на человеческий фактор, но замечания берет на карандаш. По оценкам специалистов, нарушение сроков годности, несоблюдение обязательного перечня товаров, отсутствие маркировки и неправильные ценники – самые частые нарушения в сфере торговли. Среди нарушителей как крупные ритейлеры, так и небольшие сельские магазины. Бывают случаи, когда специалистам приходится идти на радикальные меры.