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Рейд по магазинам Минской области! Узнали, за что закрывают торговые объекты

26 июля 2026 17:20
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В МАРТ заявили, что готовятся ужесточить наказание за «просрочку» на прилавках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Специалисты отмечают, что некоторые магазины стали относиться к закону слишком формально – проверку прошли, штраф заплатили, а через неделю на полках снова появляются товары с истекшим сроком годности. 
Теперь откупиться уже не получится. Здоровье белорусов – это не та сфера, где можно идти на компромиссы.

Объявить о таких планах МАРТ не помешал даже красный день календаря. Сегодня в Беларуси отмечают День работников торговли. Это профессиональный праздник для каждого 6-го занятого в экономике. И надо сказать, торговля в нашей стране идет хорошо: открываются новые магазины, от изобилия товаров глаза разбегаются, но в гонке за прибылью нельзя заходить слишком далеко. 

На неделе наш Даниил Дроботов вместе со специалистами отправился на шопинг, чтобы досконально изучить предложенный ассортимент.

Рейд по магазинам Минской области! Узнали, за что закрывают торговые объекты-2

Для специалистов Комитета госконтроля поход в магазин – это профессия. С ними легко найти то, что скрыто от обычных покупателей, и сюрпризы не всегда приятные. Наш шопинг начинается в небольшом районном центре в 40 километрах от Минска. Здесь обосновались как небольшие крамы у дома, так и крупные ритейлеры. Заходим в гипермаркет, и уже буквально с порога, что называется, товар лицом. 

Рейд по магазинам Минской области! Узнали, за что закрывают торговые объекты-4

Почерневшие бананы. Надо в срочном порядке убирать. 

Внимание буквально к каждой ягодке! Товарный вид, свежесть, страна происхождения – все это нелишне проверить. Клубника и голубика прошли контрольную закупку и остаются на полке. А вот черешне повезло намного меньше. 

Рейд по магазинам Минской области! Узнали, за что закрывают торговые объекты-6

Черешню уже тоже надо снимать с реализации, потому что качество ненадлежащее.

Хлеб, кондитерка, продукция собственного производства – проверяющие знают самые злачные места в магазинах и идут по точно заданному маршруту. Пристальнее всего всматриваются в витрины со свежими продуктами. В пятницу шашлыки и колбаски разлетаются как горячие пирожки. Под эту марку легко продать и то, что уже буквально через пару часов может начать плохо пахнуть. 

Рейд по магазинам Минской области! Узнали, за что закрывают торговые объекты-8

– Все свеженькое, очень много покупателей. 
– Вот те колбаски – 21-го, да? 
– 21-го.
– При какой температуре?
– Я сейчас позову Олю, она вам все скажет. 

Рейд по магазинам Минской области! Узнали, за что закрывают торговые объекты-10

Буквально через минуту появляется та самая Ольга, представитель магазина. Перед проверяющими не робеет, за качество ручается. А то, что есть нарушения, которых набралось целую корзину, списывает на человеческий фактор, но замечания берет на карандаш. 

По оценкам специалистов, нарушение сроков годности, несоблюдение обязательного перечня товаров, отсутствие маркировки и неправильные ценники – самые частые нарушения в сфере торговли. Среди нарушителей как крупные ритейлеры, так и небольшие сельские магазины. Бывают случаи, когда специалистам приходится идти на радикальные меры.

Рейд по магазинам Минской области! Узнали, за что закрывают торговые объекты-12

Наталья Жданович, заведующая сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Минской области:
Приостанавливали деятельность торговых объектов. Эти объекты были расположены в сельской местности. В течение одного-двух дней эти нарушения устранялись, мы контролировали, выезжали на торговые объекты и открывали их, возобновляли деятельность. С начала года было семь торговых объектов.
– И все в сельской местности? 
– Практически да.

Подробнее смотрите в видео.

# Торговля # Комитет государственного контроля Республики Беларусь # Наталья Жданович

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