Рейд по магазинам Минской области! Узнали, за что закрывают торговые объекты
В МАРТ заявили, что готовятся ужесточить наказание за «просрочку» на прилавках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Специалисты отмечают, что некоторые магазины стали относиться к закону слишком формально – проверку прошли, штраф заплатили, а через неделю на полках снова появляются товары с истекшим сроком годности.
Теперь откупиться уже не получится. Здоровье белорусов – это не та сфера, где можно идти на компромиссы.
Объявить о таких планах МАРТ не помешал даже красный день календаря. Сегодня в Беларуси отмечают День работников торговли. Это профессиональный праздник для каждого 6-го занятого в экономике. И надо сказать, торговля в нашей стране идет хорошо: открываются новые магазины, от изобилия товаров глаза разбегаются, но в гонке за прибылью нельзя заходить слишком далеко.
На неделе наш Даниил Дроботов вместе со специалистами отправился на шопинг, чтобы досконально изучить предложенный ассортимент.
Для специалистов Комитета госконтроля поход в магазин – это профессия. С ними легко найти то, что скрыто от обычных покупателей, и сюрпризы не всегда приятные. Наш шопинг начинается в небольшом районном центре в 40 километрах от Минска. Здесь обосновались как небольшие крамы у дома, так и крупные ритейлеры. Заходим в гипермаркет, и уже буквально с порога, что называется, товар лицом.
Почерневшие бананы. Надо в срочном порядке убирать.
Внимание буквально к каждой ягодке! Товарный вид, свежесть, страна происхождения – все это нелишне проверить. Клубника и голубика прошли контрольную закупку и остаются на полке. А вот черешне повезло намного меньше.
Черешню уже тоже надо снимать с реализации, потому что качество ненадлежащее.
Хлеб, кондитерка, продукция собственного производства – проверяющие знают самые злачные места в магазинах и идут по точно заданному маршруту. Пристальнее всего всматриваются в витрины со свежими продуктами. В пятницу шашлыки и колбаски разлетаются как горячие пирожки. Под эту марку легко продать и то, что уже буквально через пару часов может начать плохо пахнуть.
– Все свеженькое, очень много покупателей.
– Вот те колбаски – 21-го, да?
– 21-го.
– При какой температуре?
– Я сейчас позову Олю, она вам все скажет.
Буквально через минуту появляется та самая Ольга, представитель магазина. Перед проверяющими не робеет, за качество ручается. А то, что есть нарушения, которых набралось целую корзину, списывает на человеческий фактор, но замечания берет на карандаш.
По оценкам специалистов, нарушение сроков годности, несоблюдение обязательного перечня товаров, отсутствие маркировки и неправильные ценники – самые частые нарушения в сфере торговли. Среди нарушителей как крупные ритейлеры, так и небольшие сельские магазины. Бывают случаи, когда специалистам приходится идти на радикальные меры.
Наталья Жданович, заведующая сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Минской области:
Приостанавливали деятельность торговых объектов. Эти объекты были расположены в сельской местности. В течение одного-двух дней эти нарушения устранялись, мы контролировали, выезжали на торговые объекты и открывали их, возобновляли деятельность. С начала года было семь торговых объектов.
– И все в сельской местности?
– Практически да.
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