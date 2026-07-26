Школы переходят на «цифру»: какие новшества ждут белорусов с осени?

Капитальный ремонт, замена оборудования и полная интеллектуальная перезагрузка. Белорусские школы готовятся к новому учебному сезону. В сентябре за парты сядут более миллиона детей, из них почти 90 тысяч – это первоклашки. Так что работы еще много. А времени все меньше. До 20 августа нужно получить паспорта готовности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем в этом году школы ждет не только обновленная материальна база, но и серьезная интеллектуальная и цифровая модернизация. Более 300 учреждений образования по всей стране протестируют единую систему «Электронная школа» с цифровыми дневниками и журналами. Бумажная рутина уходит в прошлое. Подробности у Алины Мычко.

В масштабах страны к учебному году готовят более 2,5 тысячи школ и гимназий. Прямо сейчас они сдают главный летний экзамен. Задача одна на всех – получить паспорта готовности до 20 августа. Именно этот документ дает официальное право открыть двери для учеников 1 сентября.

Но подготовка к 1 сентября сегодня – это не просто ремонт и свежая побелка. Школы внедряют инновации, превращая образование в увлекательный процесс. Так, 148-я минская школа в этом году подключит к образовательному процессу VR-очки и лазерный станок. Чтобы обучение было не только наглядным, но и по-настоящему профориентированным.

Антон Блашко, директор Средней школы №148 Минска имени И.Х. Баграмяна:

У нас в учреждении в этом календарном году внедряется два проекта, чтобы учащиеся в рамках предмета «Информатика» изучали векторную графику, а на уроках трудового обучения могли с помощью данного станка с программным обеспечением изготавливать свои изделия, которые были отрисованы в рамках предмета «Информатика» и превратились уже в реальные осязаемые предметы. И это еще не все. Учреждение завершило формирование цифровых регистров. В перспективе это позволит осуществить переход на электронные журналы и дневники без посредников в виде частных сервисов. Государственный продукт обещает стопроцентную защиту данных: информация о каждом ученике теперь под надежным замком. В этом году такая система заработает в 300 учреждениях образования по стране.