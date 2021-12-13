Беженец на границе: «Все люди, которые находятся здесь, готовы ехать куда угодно, но только не домой»

Новости Беларуси. Больше месяца ожидания – настроение в лагере еще более пасмурное, чем погода за окном. У Рейжи с супругой трое детей, и на родине, в иракском Курдистане, он работал в нефтяной компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но из-за мафии был вынужден бежать не только с работы, но и вовсе из страны.
Он рассказывает, как верил, что Германии небезразлична судьба несчастных обездоленных людей, на деле это оказалось пустым популизмом. От польского «гостеприимства» сильно пострадали его дети – надышались химическим газом. Мужчина растерян и не знает, что ему сейчас делать. Получил СМС: если вернется в Ирак, убьют всю его семью.
Это моя семья – жена и трое детей. Мы хотим, чтобы нас пустили, потому что мы ищем лучшей жизни. У нас в Ираке очень сложная ситуация, возвращаться туда не вариант. Все люди, которые находятся здесь, готовы ехать куда угодно, но только не домой. Ведь все хотят для себя и своих семей, и детей хорошей жизни. Нам очень нужна помощь.
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