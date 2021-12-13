Беженец на границе: «Все люди, которые находятся здесь, готовы ехать куда угодно, но только не домой»

Новости Беларуси. Больше месяца ожидания – настроение в лагере еще более пасмурное, чем погода за окном. У Рейжи с супругой трое детей, и на родине, в иракском Курдистане, он работал в нефтяной компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но из-за мафии был вынужден бежать не только с работы, но и вовсе из страны.