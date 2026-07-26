Куда «пропали» детские консервы ОМКК в металлической банке? Рассказываем

Если что-то поменяется или на полке в магазине, упаси Господь, пропадет, тут же жди волны в соцсетях. Даже если не покупал это человек. А уж если любит, то будет как с детскими консервами Оршанского комбината. Банку сменили – проблема проблем. Оршанский комбинат теперь под крылом агрокомбината «Дзержинский», если вы не знали. Но корень внешних изменений все-таки в другом.

Константин Чеховский, руководитель отдела продаж Оршанского мясоконсервного комбината:

Все люди ищут, и мы видим в сетях, что они спрашивают: где же жестяная банка детского питания? Не производилось детское питание никогда в жестяной банке. Есть особые допуски и требования по производству детского мясного пюре, и там использовалась алюминиевая банка. Алюминиевая тара, которая использовалась в производстве мясных консервов, была завозная, то есть покупалась извне.

Рынок алюминия в Российской Федерации монополизирован производителями, которые имеют свои взгляды на развитие этой истории. Если копнуть немножко глубже, даже среди российских производителей продукции в алюминиевую тару пошел резонанс, особенно среди производителей пива, что цены на алюминий в России привязываются почему-то к лондонской бирже металлов, и формирование цены идет для российских и дружественных производителей по ценам мировым, которые никак не связаны и в некоторой степени являются спекулятивными.

Мы видим, как развивается ситуация в мире на сегодняшний день, как действуют и работают санкции. Поэтому, учитывая поставленные задачи и в первую очередь сами понимая, что предприятие, которое выпускает столь значимый продукт, как детское питание, должно быть обеспечено отечественными компонентами, принято решение в рамках программы по импортозамещению и отказа от сторонних производств вне государства о переходе на стеклянную баночку отечественного производства.

Ни в коем случае это, конечно же, не отразилось ни на рецептурах, ни на наполнении баночки. Все рецептуры сохранены. Просто они сегодня имеют более современный вид. Стекло – нейтральный материал, который не контактирует с пищей, не изменяет ее. Плюс удобство разогрева. Однозначно оно экологичнее.

Здесь есть вопрос сформированной привычки. Ведется работа по сохранению цен. Здесь, конечно, есть некоторые аспекты, над которыми мы работаем с нашим крупным ретейлом. Но на сегодняшний день понимание достигнуто, поэтому конечному потребителю будет предложен понятный, знакомый продукт. Да, в другой таре, но более узнаваемый. Я считаю, информационное поле стеклянной банки позволит сделать этикетку более яркую, более красочную, более читаемую.