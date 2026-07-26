Либо война, либо банкротство – эксперт о том, к чему Мерц приведет Германию

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Игорь Позняк, ведущий:
Государственный долг Германии колоссальный, он растет, он на третьем месте в Евросоюзе, но при этом Германия продолжает наращивать затраты на милитаризацию. В Германии в обществе зреет весьма взрывоопасная социальная бомба, но при этом политика немецкого правительства вынуждает затягивать пояса потуже. Где логика?
Александр Камкин, политолог, эксперт по странам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:
Логика, на мой взгляд, очень простая. Германию уже в третий раз за последние, наверное, 120 лет готовят к роли «цепной собаки Европы». Как это было в 1914, как это было в 1939, и, скорее всего, может случиться в ближайшие годы. Потому что логическими попытками объяснить тут просто не получается.
Всем понятно, что Мерц, по сути дела, гробит, точнее, добивает немецкую экономику, кризис которой начался, наверное, как минимум с COVID-пандемии. Потому что последний рост экономический в Германии – это где-то 2019 год. Потом пошло резкое обрушение. Даже 2021 год – отмена большинства ковидных ограничений – не помогла. Сейчас где-то 0,4 – рост экономики за 2026 год, и то только благодаря росту именно ВПК. Но нужно понимать, что военная промышленность – это не мультипликатор экономического роста.
Если вы произведете станок, то он вам даст дополнительную прибавочную стоимость в гражданских отраслях. Что вам даст «Леопард», либо БМП «Пума», либо какой-то дрон? Вы его подарите Украине, условно говоря, немцы подарят Украине либо его поставят на склад. Соответственно, никакого экономического роста, кроме зарплат работникам Rheinmetall и других, это ничего не даст. Соответственно, Мерц ведет Германию к экономическому коллапсу. Результат очевиден: либо война, либо банкротство. Как это было в 1918 году, когда американские первые транснациональные компании скупали германскую экономику просто за бесценок.
Игорь Позняк:
Иными словами, логику здесь искать не следует.
Александр Камкин:
Логика только одна: милитаризация и подготовка к войне.