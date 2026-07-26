Либо война, либо банкротство – эксперт о том, к чему Мерц приведет Германию

Игорь Позняк, ведущий: Государственный долг Германии колоссальный, он растет, он на третьем месте в Евросоюзе, но при этом Германия продолжает наращивать затраты на милитаризацию. В Германии в обществе зреет весьма взрывоопасная социальная бомба, но при этом политика немецкого правительства вынуждает затягивать пояса потуже. Где логика?

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Александр Камкин, политолог, эксперт по странам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:

Логика, на мой взгляд, очень простая. Германию уже в третий раз за последние, наверное, 120 лет готовят к роли «цепной собаки Европы». Как это было в 1914, как это было в 1939, и, скорее всего, может случиться в ближайшие годы. Потому что логическими попытками объяснить тут просто не получается.

Всем понятно, что Мерц, по сути дела, гробит, точнее, добивает немецкую экономику, кризис которой начался, наверное, как минимум с COVID-пандемии. Потому что последний рост экономический в Германии – это где-то 2019 год. Потом пошло резкое обрушение. Даже 2021 год – отмена большинства ковидных ограничений – не помогла. Сейчас где-то 0,4 – рост экономики за 2026 год, и то только благодаря росту именно ВПК. Но нужно понимать, что военная промышленность – это не мультипликатор экономического роста.

Если вы произведете станок, то он вам даст дополнительную прибавочную стоимость в гражданских отраслях. Что вам даст «Леопард», либо БМП «Пума», либо какой-то дрон? Вы его подарите Украине, условно говоря, немцы подарят Украине либо его поставят на склад. Соответственно, никакого экономического роста, кроме зарплат работникам Rheinmetall и других, это ничего не даст. Соответственно, Мерц ведет Германию к экономическому коллапсу. Результат очевиден: либо война, либо банкротство. Как это было в 1918 году, когда американские первые транснациональные компании скупали германскую экономику просто за бесценок.

Игорь Позняк:

Иными словами, логику здесь искать не следует.

Александр Камкин:

Логика только одна: милитаризация и подготовка к войне.