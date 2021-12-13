«Переход к точному земледелию». Когда в белорусских полях появятся первые автопилоты?

Новости Беларуси. Беларусь активно внедряет цифровые решения в сферу сельского хозяйства. Среди новых направлений – точное земледелие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Современные гаджеты и девайсы в руках аграриев помогают существенно экономить и помогают снизить стоимость конечного продукта.

В данном случае это датчик, который определяет сорняки точечно на поле. Работает форсунка, то есть средство защиты растений конкретно по сорняку.

Простыми словами, этот гаджет – глаза сельхозмашины, он легко может отличить сорняк от нужных всходов. И это только начало. Современные девайсы для растениеводства способны на большее, например, отличать оттенки растения и в зависимости от насыщенности цвета в нужных пропорциях в режиме онлайн удобрять будущий урожай. Точное земледелие позволяет часть сложных процессов, будь то поле или ферма, отдать в руки умной техники.

Вячеслав Семашко, заместитель директора компании по технологии земледелия:

Переход к точному земледелию состоит из определенных этапов. На первых этапах, конечно, это то, что сейчас происходит в Республике Беларусь, это активный переход к системам автовождения – автоматизированным системам. Данный этап позволяет при установке автопилота сэкономить от 5 до 7 % на топливе затрачиваемом.

Перед вами фактически первые белорусские агронавты. 6 студентов Горецкой сельхозакадемии жаркое лето провели в хозяйствах, где уже успешно внедряют элементы точного земледелия. Ребята собирали системы автовождения для тракторов, а также налаживали оборудование для мониторинга урожая. И пока они единственные специалисты в стране (кроме инженеров фирмы), которые могут не только собрать, но и обучить механизаторов работать с такой техникой.

Дмитрий Москалев, студент БГСХА:

Это как сейчас работает авторазворот. Он экономит время и повышает производительность. А это как едет механизатор вручную. У него затрачивается больше времени, то есть производительность уменьшается.

Благодаря новым технологиям в руках специалистов аграрного сектора появились уникальные инструменты. Например, у агрономов теперь есть возможность капризы небесной канцелярии использовать в своих интересах. Современная метеостанция заранее даст сигнал, что самое время защищать растение от вредителей и болезней.

Денис Романцевич, декан кафедры земледелия БГСХА:

Есть метеозависимость температуры, влажности, когда возникают болезни либо вылетают определенные вредители на культуры. Мы их еще не видим, но метеостанция подсказывает, что на сегодня сложились 100-процентные условия, что начала развиваться, например, парша на яблоне.

Последнее слово техники в аграрной сфере теперь представлено в учебно-выставочном центре Горецкой сельхозакадемии. Эта площадка, где студенты смогут осваивать современные технологии для дальнейшего их использования. Новый центр – конкретный пример развития цифровых технологий и внедрения их в учебный процесс.

Юлия Мычка, корреспондент:

Этот энергонасыщенный трактор – не просто выставочный образец. Машина оснащена системой автопилотирования, а весной выйдет в поле. За ее рулем побывает каждый студент факультета механизации сельского хозяйства и лично освоит точное земледелие.