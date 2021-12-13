Показывают сломанный термос, треснутую бутылочку. Дмитрий Шевцов рассказал, с какими просьбами обращаются беженцы

Новости Беларуси. Все еще в ожидании гуманитарного коридора в Германию. 36-й день беженцы живут надеждой, но нервы уже на пределе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди устали от неизвестности, угнетены своим безвыходным положением.

Безрадостные дни ожидания на границе беженцам хоть как-то стараются скрасить белорусы – единственные, кому не все равно. 156 тонн гуманитарного груза уже доставлено. Каждый день волонтеры, медики, работники торговли и коммунальных служб трудятся здесь. В большой помощи не бывает мелочей.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Сейчас на самом деле уже обеспечены всем, но остаются мелкие моменты. Мы сегодня делали обход. Опять же, приходят люди, которые показывают разгрызенную соску, сломанный термос, треснутую бутылочку для кормления смесями маленьких детей. И ты понимаешь, что, наверное, это мелочи, но без этих мелочей они не могут существовать, потому что на сегодняшний момент это для них номер один.