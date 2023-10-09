До 10 тысяч долларов! Сколько стоят охотничьи трофеи для белорусов, россиян и европейцев?

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных 9 октября пошла речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Мы сейчас говорим о том, что можно пересмотреть или пора бы пересмотреть уже Красную книгу, перечень краснокнижных животных. Зубры, медведи. Какое ваше мнение на сей счет? Нужно ли идти на такой шаг или достаточно каких-то временных разрешительных мер, а там посмотрим? Потому что ситуация может меняться. Я, конечно, не биолог, но мало кто мог предположить, что у нас появятся заборы на нашей западной границе, в том числе миграция будет животных нарушена, которая приведет к определенным последствиям.

Сергей Цебрук, начальник управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов:

Конечно, меры надо принимать. Нас тут в большинстве своем винят, что мы выступили, Белорусское общество охотников и рыболовов, с этой инициативой по медведю, рыси, еще паре краснокнижных видов. То есть мы непосредственно как охотпользователи смотрим с двух сторон. Если брать медведей, это безопасность населения, потому что он чаще стал встречаться. А со второй стороны – это хищники. Мы все-таки охотпользователи, мы растим животных, зарабатываем на этом какие-то средства, поэтому конкуренты для нас – это не очень хорошо. И чем их становится больше, тем нам от этого хуже. Кирилл Казаков, СТВ:

Хорошо, к нам приезжают туристы из-за границы. Сколько это вообще стоит? И самое главное – я знаю, что для белорусов и россиян разные цены. Как они отличаются? Сергей Цебрук:

Конечно. Для белорусов цены достаточно лояльные. Кирилл Казаков:

Давайте в пример того же самого кабана возьмем или косулю. Сергей Цебрук:

Ну, кабана мы сейчас не приводим, он у нас отдельный вид. А если брать лося, средняя стоимость – 600 рублей. Это для белоруса. Взрослый лось большой, не трофейный стоит 600 рублей. Если брать граждан РФ, то это где-то около 1000 долларов.