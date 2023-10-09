Белорусские зубры полетят в Китай. Какие страны заинтересованы в разведении животных?

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных идет речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Вы говорите, у нас самая большая популяция. Может быть, к нам обращаются зарубежные коллеги с просьбой поделиться? Может, мы уже собираемся с кем-то поделиться?
Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Да, такой интерес имеется у других стран. В этом году мы около 10 особей перевезли в Российскую Федерацию, сейчас планируется транспортировка двух особей в Китай. Это животное, которое, в принципе, представляет потенциальный интерес у других стран, мы тоже готовы поделиться этими животными, чтобы создавали новые микропопуляции.
Кирилл Казаков, СТВ:
Зубры в Китай на самолете полетят?
Татьяна Железнова:
Я думаю, что они долетят, все будет хорошо, мы работаем со всеми заинтересованными госорганами, в том числе с Департаментом ветеринарии. Я думаю, что мы обязательно доставим этих зубров в Китай.
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