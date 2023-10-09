Белорусские зубры полетят в Китай. Какие страны заинтересованы в разведении животных?

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных идет речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Вы говорите, у нас самая большая популяция. Может быть, к нам обращаются зарубежные коллеги с просьбой поделиться? Может, мы уже собираемся с кем-то поделиться?