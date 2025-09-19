Обновлённый флюорографический кабинет открылся в Копыльской ЦРБ

С комфортом для пациентов и медработников. Обновленный флюорографический кабинет открылся в Копыльской центральной районной больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь установили современное оборудование – рентгеновский цифровой аппарат, который позволяет более точно и оперативно поставить диагноз и назначить лечение. Также преобразился и сам кабинет: появилась новая автономная вентиляция с климат-контролем, которая регулирует температуру и влажность воздуха в помещении. В комфортных и современных условиях в отделении ежедневно обслуживают до 70 человек. На модернизацию было направлено более 260 тысяч рублей.

Наталья Мельникова, врач-рентгенолог Копыльской центральной районной больницы:

Это рентгеновский цифровой аппарат для профилактической рентгенографии легких. Он более модернизированный по сравнению с прошлым, который у нас был. Все изображения цифровые. Качество изображения улучшилось, и, естественно, сам кабинет улучшился. Улучшились условия работы как для персонала, так и для пациентов. В планах к концу года – закупка передвижного рентгеновского аппарата.

В 2025 году в больнице также обновили отделение функциональной диагностики.