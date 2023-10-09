«Я в Боровлянах выхожу – у меня во дворе сидит медведь». Что делать при встрече с диким животным?

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных идет речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Что делать с медведем? Я охотник, предположим. Я в Боровлянах выхожу – у меня во дворе сидит медведь. Я его боюсь. Я могу его застрелить?