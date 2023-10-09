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«Я в Боровлянах выхожу – у меня во дворе сидит медведь». Что делать при встрече с диким животным?

09 октября 2023 16:53
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Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных идет речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:
Что делать с медведем? Я охотник, предположим. Я в Боровлянах выхожу – у меня во дворе сидит медведь. Я его боюсь. Я могу его застрелить?

«Я в Боровлянах выхожу – у меня во дворе сидит медведь». Что делать при встрече с диким животным?-1

Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
У нас уже с 2019 года разработан целый механизм, как поступать в таких ситуациях. При каждом местном исполнительном распорядительном органе есть комиссия. Вы оперативно сообщаете эту информацию.

«Я в Боровлянах выхожу – у меня во дворе сидит медведь». Что делать при встрече с диким животным?-4

Кирилл Казаков:
Пока я буду сообщать в комиссию… Представьте, медведь. Что мне делать? Я официальный охотник.

«Я в Боровлянах выхожу – у меня во дворе сидит медведь». Что делать при встрече с диким животным?-7

Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:
Ружье вам не понадобится. Увидели медведя – тихонечко обошли его, и пускай он идет своей дорогой. Самое главное – за ним не бегать и не пытаться снимать.

Татьяна Железнова:
На сегодня ни один медведь самостоятельно не проявил агрессию по отношению к человеку. Видя нас, они, наоборот, стараются избежать от конфликтной ситуации.

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# Дикие животные # общество # Кирилл Казаков # Татьяна Железнова # Александр Козорез # Фотофакт

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