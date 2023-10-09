Дзермант: Союзное государство – это цивилизационное ядро, к которому могут присоединяться остальные

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

На прошлой неделе прошло юбилейное 20-е заседание Валдайского клуба – авторитетной дискуссионной площадки, где ученые и эксперты со всего мира обсуждают актуальные вопросы международной повестки. По традиции, на завершающей сессии заседания клуба выступает президент России Владимир Путин и отвечает на вопросы собравшихся. В этот раз в своем выступлении он много говорил о цивилизационном самоопределении России, видении ее места в мире.

Владимир Путин, президент России:

Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, духовном и культурном богатстве. Сохранять прочное единство такого государства – непростая задача. На протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытания. Мы всегда преодолевали их, иногда очень дорогой ценой. Но неизменно извлекали уроки на будущее, укрепляя наше национальное единство и целостность российского государства.

Алексей Дзермант:

И лично я увидел много созвучного с тем, что давно и неоднократно говорил наш президент Александр Лукашенко. Это очень важный посыл от президента России – цивилизация означает многообразие и самодостаточность. Она многогранная, воплощается в разных формах. Например, одна из форм общей белорусско-российской цивилизации – это Союзное государство. Кстати, здесь важен и вопрос названия, как мы сами себя называем и ощущаем в цивилизационных координатах. Понятие российская цивилизация в семантическом плане отсылает к исторической России, которая объединила Северную Евразию и сформировала общую цивилизационную матрицу. Но оно может отождествляться только с современной формой – с Российской Федерацией, хотя само понятие гораздо шире. Название восточно-европейская цивилизация продолжает привязывать нас к евроцентричным моделям, не учитывает роль и важность неевропейских элементов, то есть географически и геополитически это слишком узкое понятие.

Алексей Дзермант:

Название восточно-славянская или русская содержит элемент этнокультурного самоограничения. Сразу возникает вопрос: а как же неславянские народы – татары, башкиры, чеченцы? Евразийская цивилизация в том значении, которое придавали этому понятию классики-евразийцы, связано с понятием Малой Евразии, Евразии-России, Северной Евразии, но и тут возникают проблемы с отождествлением со всей Большой Евразией, с материком, состоящей из нескольких цивилизаций: китайской, индийской, арабской, персидской. Видимо, оптимальным будет все-таки сложносоставное определение, например, российско-евразийская цивилизация, в котором есть отсылка к исторической России, но нет узкоэтнических рамок, есть геополитическое указание и нет евроцентризма. В этой связи еще раз стоит напомнить определение Беларуси, которое дал Александр Лукашенко. Александр Лукашенко: «Наша сила в правде, а их, с позволения сказать, правда – в силе». Подробнее.

Алексей Дзермант:

С нашей точки зрения, если мы говорим о своей цивилизации, то не нужно замыкаться этнических или региональных рамках, мы должны быть открытыми и к тем, кто еще совсем недавно входил с нами в состав единой державы – СССР. Кстати, опыт этой державы говорит о том, что цивилизационную общность можно и нужно строить на единой политэкономической платформе, что без общего экономического, финансового, технологического и инфраструктурного контура мы будем оставаться разрозненными элементами евразийской мозаики, которые будут растягивать в разные стороны наши конкуренты.