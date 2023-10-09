Есть даже маркетплейс! Чем может впечатлить современная белорусская почта?

Новости Беларуси. От писем до маркетплейсов. Сегодня – Всемирный день почты. Поздравления принимают и белорусские специалисты. Только в Гродненском филиале Белпочты ежедневно более 200 автомобилей выходят на маршруты, чтобы объехать около 3 500 населенных пунктов сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городах доставку осуществляют более полутысячи пеших почтальонов. Но сегодня почта – это не только про письма, хотя это главное. Внедряются компьютерные технологии. Один день из жизни бело-синей службы страны – в репортаже из Гродно у Галины Буро.

Пока город еще только просыпается, здесь уже кипит работа. На часах 6:30 утра – время доставки корреспонденции в Гродненский отдел обработки почты. Ежедневно машины привозят полсотни тысяч писем, плюс около 70 тысяч газет и журналов. Их сканируют и сортируют по населенным пунктам. Умная система ведет подсчет – цифровизация существенно облегчила труд работников. Каждое письмо также проходит и электронный, и ручной учет.

Галина Буро, корреспондент:

Письма поступают с оттиском календарного штемпеля того населенного пункта, откуда оно прибыло. Здесь указана дата, когда там приняли письмо. В данном случае, это Минск. В Гродно на участке обработки почты ставят дату, когда здесь было принято отправление. Еще один оттиск поставят в доставочном отделении. И, таким образом, путь письма становится абсолютно прозрачным.

Два часа на обработку – и вновь загрузка по машинам. Водитель-почтальон Екатерина Лукашевич выезжает по своим адресам – это город-спутник Скидель и две деревни в округе.

От автодвижения переходит на ход ноги. Екатерину в фирменной жилетке местные жители видят издалека. Не только пенсию получить или любимую газету, но и просто поговорить. Для пожилых людей почтальон почти как член семьи.

Валентина Шандроха, жительница Скиделя:

Всегда с улыбочкой, с настроением. Просто мы уже с утра эту машину ожидаем. Очень приятная, очень приятная! Такая девочка!

И это взаимно. Екатерина Лукашевич, несмотря на высшее образование и диплом ветврача, по воле случая стала почтальоном. Тем самым продолжила семейное дело – мама тоже почтовый работник, и вот дочь уже три года колесит по адресам. И об этом абсолютно не жалеет.

Екатерина Лукашевич, водитель-почтальон Гродненского филиала Белпочты:

Люблю людей, люблю своих пенсионеров, я их люблю до безумия! Люблю, когда к ним заходишь, тебя встречают, тебя ждут. Есть и подписчики постоянные, которые ждут только тебя, ни у кого другого они не выпишут эту газету. Это действительно работа, которая доставляет удовольствие.

Доставить долгожданный конверт, оформить перевод или выдать посылку. А под Новый год работники бело-синей службы страны и вовсе становятся помощниками Деда Мороза. Такое название прижилось после истории одного подарка и вере ребенка в чудо.

Татьяна Якубелович, заместитель начальника объединенного цеха почтовой связи Гродненского филиала Белпочты:

Наше предприятие дарит жителям Беларуси и зарубежья замечательную услугу – поздравление Деда Мороза. И вот на одном из таких заказов ребенок, увидев работника почты, задал ему вопрос, а где же сам Дед Мороз? Конечно же, наш работник не растерялся и сказал, что меня прислал Дед Мороз, я его помощник. Очень много детей ждут подарков и поздравлений, поэтому у него целая служба работников, которая помогает ему в его новогодних делах.

И все же современная почта – это не только про письма. Расширение логистики, курьерской службы, электронно-авансовая система на сайте через личный кабинет, которая экономит время клиентов. В Гродненском филиале Белпочты свыше полусотни услуг. Внедрены электронные очереди для комфорта людей, работают бесконтактные почтоматы. Ведь с развитием современных технологий молодеет и возраст потребителей. И если на почте начинали с обработки и выдачи огромного числа посылок из интернет-магазинов, то теперь и сами стали развивать мировой тренд – маркетплейсы.

Андрей Анисимов, директор Гродненского филиала Белпочты:

Когда на одной площадке группируются и формируются все группы товаров, которые можно приобрести из различных интернет-площадок. И все это можно будет приобрести у нас непосредственно на почте. Так мало того, что приобрести, вам еще это доставят домой, что, наверное, ни у кого нет. К тому же, у Белпочты существует большой плюс – у нас очень обширная логистика, мы можем доехать, добраться нашим транспортом до любого небольшого населенного пункта.