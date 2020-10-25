Дмитрий Воронюк об инициативах молодёжи: «Если ты готов что-то предлагать, то тебя везде ждут»

Новости Беларуси. О тех, за кем будущее Беларуси – о молодежи. Корреспондент Кристина Федорович пообщалась с главой самой массовой молодежной организации страны. Итак, в гостях у программы «Неделя» на СТВ Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ. Кристина Федорович, СТВ:

Поговорим о насущном, о тех, за кем будущее – о молодежи. Какое настроение преобладает сегодня среди молодых людей?

Задача государства – воспитывать молодое поколение так, чтобы они думали не только о себе, но и в целом о нашей Беларуси Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:

Есть тезис, что молодежь – это будущее. Сама молодежь всегда говорит: «Здесь и сейчас, а завтра уже поздно». Вообще, молодежь одинаковая: она и сейчас такая, и тысячу лет была такая. Какая? Инициативная, яркая. Что сегодня влияет на молодежь? Родители, учреждения образования, их друзья, интернет – наверное, все вместе. Конечно же, сегодняшние настроения тоже разные. Такая же палитра самых разных настроений, как и сама молодежь. Есть, безусловно, люди с разными мнениями. И это здорово, это классно, когда у каждого есть свое мнение. Самое главное, даже если будет у нас разная позиция, чтобы все наши мысли несли созидание, несли какие-то положительные эффекты, несли что-то хорошее и полезное как минимум для себя, близких, того места, где ты находишься. Конечно, как максимум для страны. Это задача сегодня власти, это задача государства – воспитывать молодое поколение так, чтобы они думали не только о себе, но и думали в целом о нашей любимой Беларуси. Кристина Федорович:

Верно вы подметили насчет влияния. Какое лично у вас отношение к участию молодых людей в протестных движениях?

Если мы выйдем на улицу и что-то прокричим, решит ли это что-то? Дмитрий Воронюк:

Безусловно, вся неопытность лечится временем, и мудрость приходит со временем тоже. Я думаю, что через 10 лет эти ребята, которые сегодня считают, что они должны выйти и этим что-то показать и сделать, возможно, через какой-то промежуток времени что-то для себя поймут и сделают выводы: правильно они поступали или нет. Самое главное, мы должны понимать, чего мы можем этим добиться. Несмотря на то, что мы все разные, желание одно – сделать жизнь лучше. О чём говорят белорусы на диалоговых площадках Если молодой человек проявляет инициативу, обращается с этой инициативой, прорабатывает ее – это конкретные дела и конкретные мысли. Если мы просто выйдем на улицу и просто пройдемся, что-то прокричим, решит ли это что-то? Сделает ли это что-то полезное? Наверное, не совсем. Поэтому здесь эпоха хайпа и эпоха таких ежеминутных решений. Она также быстро проходит, как и приходят новые веяния. Кристина Федорович:

Да, верно вы подметили. Решать что-то не на улицах, а конструктивно, путем диалога. Кстати, в частности можно вспомнить диалоговые площадки. Действительно можем сказать, что молодежи дают весомое слово.

«Если ты готов что-то предлагать, то тебя везде ждут» Дмитрий Воронюк:

Да, сейчас финальный этап всех дискуссионных площадок. Я сам участвовал практически в четырех обсуждениях. Там не только изменений Конституции касаются, но и всех сфер жизнедеятельности, ведь все предложения будут передаваться в оргкомитет Всебелорусского народного собрания. Двери были открыты. Кстати, многие, даже с альтернативной точкой зрения, пришли. Но также многие и не пришли. Просто проигнорировали. О чем это говорит? Что-то делать – это уже немножко другая ступень. Другая ступень развития, другая ступень интеллекта, другая ступень внутреннего позиционирования в стране. Если ты готов что-то предлагать, то тебя везде ждут. Вот мы с вами начали наш разговор о том, какая все-таки молодежь. Первое, что я сказал, – инициативная. Но, вы знаете, инициативы очень мало. Здорово, когда кто-то приходит и говорит: «Мы хотим вот это и вот это». А сам ты делать будешь, если ты сам так хочешь? Тут уже начинаются проблемы, говорят: «Нет, вы нам сделайте, вы нам организуйте». Друзья, так, наверное, не совсем правильно. Если ты уже сам инициируешь что-то, если у тебя хватает сил, ты должен максимум приложить усилий, чтобы эта инициатива реализовалась. Поэтому задача наша и всего общества сегодняшняя – мотивировать не только на идеи, но и инициировать и побуждать молодых людей, мотивировать на конкретные дела, сопутствующие этим действиям. Причем не просто дела, а дела, которые несут созидание и конструктив.

Кристина Федорович:

Также еще одно масштабное мероприятие – молодежный форум, где действительно молодым людям также дают слово. В Минской области свыше 800 участников. Давайте подведем итог. Дмитрий Воронюк:

Таких молодежных форумов у нас прошло по всей стране много – порядка 15 тысяч молодых людей приняли в нем участие. Молодежь могла высказаться о своем видении. Мы все говорили о том, что у нас открыт портал «Движение ВПЕРЕД»: по QR-коду можно внести абсолютно любое предложение. Очень много предложений поступило, мы их саккумулировали и передали в оргкомитет Всебелорусского народного собрания.

Кристина Федорович:

То есть получается, что те, кто что-то хочет изменить, имеют такую возможность. Их слышат, им помогают, их поддерживают путем таких диалоговых площадок, молодежных форумов. Верно? «Если сегодня у тебя есть идеи, есть мысли и предложения, все двери открыты» Дмитрий Воронюк:

Конечно, безусловно. Если сегодня у тебя есть идеи, есть мысли и предложения, все двери открыты. Молодежные платформы, в конце концов у всех есть Instagram, Facebook – напишите в личку конструктивное предложение. Нам, мне не раз писали, даже скидывали фотографии, и мы эти вопросы решали. Это все очень просто можно сделать. Открыт мир, мы можем все общаться. Нет никакой стены, когда говорят: «Мы не можем достучаться». К кому конкретно вы обращались? Знают ли сегодня люди, которые проживают в том или ином округе, своего депутата от местных Советов? Знают ли они, кто сегодня работает в районной Администрации, в исполкоме? Приходили ли они, общались ли? Все сегодня открыты, можно написать в интернете. Есть еще молодежные организации. Пожалуйста, обращайтесь. И интернет, молодежная платформа «Движение ВПЕРЕД» – пожалуйста, ждем ваших инициатив. Кристина Федорович:

Давайте еще поговорим об эффективности переговоров. Сейчас очень часто приезжают в университеты, ведут диалог. В частности, на этой неделе генпрокурор приезжал в БГУИР, я лично присутствовала. На ваш взгляд, насколько эффективна эта мера? Андрей Швед во время посещения БГУИР: участие в незаконных мероприятиях ничего хорошего никому не принесёт

«Самое главное – слышать и слушать голос молодежи» Дмитрий Воронюк:

На самом деле это важно и нужно. И я, и мои коллеги тоже встречаемся со студентами, тоже общаемся, слышим мысли. Самое главное – слышать и слушать голос молодежи, анализировать и давать ответ на их запрос. Но тут второй момент и в студентах тоже. Самые разные бывают аудитории. Наши студенты тоже должны уметь слушать и слышать. Это бывает тоже не всегда просто, не всегда сложно. И если есть пара скептически настроенных, а мы все вспомним себя в 20 лет – со скепсисом ко многим вопросам относишься, то, конечно, это тоже нужно анализировать и выстраивать работу с аудиторией. Но встречи нужны, встречи важны. Эти встречи будут продолжаться. Кристина Федорович:

Обе стороны должны обязательно друг друга услышать. «Нас пытаются разделить на стороны, но мы должны быть вместе» Дмитрий Воронюк:

Конечно. Тут ни в коем случае нам нельзя противопоставлять две стороны. И нас как раз пытаются разделить на стороны, но мы должны быть вместе, мы должны уметь слушать друг друга, анализировать, уважать и любить. Самое главное – любить друг друга, уважать, тогда мы сможем найти выходы из абсолютно любых ситуаций, сможем найти ответы на все вопросы. Если просто научимся слышать, слушать и уважать друг друга. Читайте также: Андрей Иванец: мы собираем предложения, связанные c вызовами, которые видим в системе здравоохранения Чего сегодня хочет молодёжь Беларуси? Мнение студента БГУ Многодетная мама о диалоговых площадках: радостно, что все повернулись друг к другу лицом и стали обсуждать проблемы Кристина Федорович:

Президент всегда подчеркивал, что молодежь – это приоритет государства. Глядя на нынешнюю общественно-политическую обстановку, можем ли мы говорить о том, что где-то молодежная политика дала сбой?

«К молодежи надо относиться с заботой, но не перебарщивать, потому что мы можем вырастить поколение иждивенцев» Дмитрий Воронюк:

Понимаете, тут в чем вопрос, тут нельзя винить конкретно молодежную политику, нельзя говорить о том, что что-то где-то. Да, мы все видим, что что-то где-то мы делали неправильно. Возможно, да. Что такое молодежная политика во главе угла? Это родители. Это родители, которые воспитывают детей. Нельзя сказать, что что-то делали плохо или хорошо. Я вообще считаю, что по молодежной политике сделано очень много и делается. Президент лично поддерживает очень много молодежных инициатив. Другое дело в том, что нам нельзя стоять на месте. В этом, может быть, не то что бы минус, а нам надо развивать нашу молодежную политику, двигаться вперед. К молодежи надо относиться с заботой, но не перебарщивать, потому что мы можем вырастить поколение иждивенцев, которое, как я уже сегодня говорил, ждут, что кто-то что-то за них сделает. А нам надо делать все самим. Мы именно этим должны мотивировать нашу молодежь.