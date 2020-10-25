Андрей Хмель: «На деструктивные призывы к неоплате ЖКХ народ массово не реагирует»

Новости Беларуси. 25 октября – время оплатить жилищно-коммунальные услуги. Что за цифры в жировках белорусов и как улучшить работу службы 115? В гостях у программы «Неделя» на СТВ министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель. Игорь Позняк, СТВ:

Традиционно принято вашу сферу ругать, так исторически сложилось. Вы как министр в этой должности намерены сломать этот общественный стереотип, пустивший корни? Критические замечания существуют, и мы над этим работаем

Андрей Хмель, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Намерен и я, намерены все работники сферы жилищно-коммунального хозяйства. Это в целом по республике 135 тысяч человек. Это ответственные люди, которые также каждый день, выходя на работу, переживают за результат своего труда. Если говорить о той критике, которая сегодня поступает в адрес работников жилищно-коммунального хозяйства, организаций или министерства, то нужно признать, что ряд из критических замечаний существуют, и мы над этим работаем. Безусловно, мечта работника жилищно-коммунального хозяйства, руководства министерства – это снижение обращений граждан по некачественно оказанным коммунальным услугам или по не очень хорошему благоустройству территории дворовой. Над этим мы работаем. Игорь Позняк:

А вот этот инструмент, который запущен несколько лет назад, – служба 115. Вы довольны тем, как эта система работает? О работе службы 115: «Нужно грамотно наладить обратную связь с населением» Андрей Хмель:

Я как министр должен критически относиться к любым начинаниям и к их продолжению. И, конечно, я в полной мере сегодня недоволен работой службы 115. Как вы сказали, это очень хороший инструмент для связи населения непосредственно с исполнителями работами, которые оказывают жилищно-коммунальные услуги. Но суть в том, что сегодня нужно грамотно наладить обратную связь с населением.

Игорь Позняк:

То есть не только человек к вам дозванивается, но и вы должны быстро отреагировать? Андрей Хмель:

Конечно, мы должны, во-первых, отреагировать; во-вторых, дать возможность человеку самостоятельно закрыть эту заявку: либо это обратный обзвон заявителям, либо это работа в каких-то приложениях мобильных, за компьютером, либо это подписание акта. Варианты есть сегодня. По поручению главы государства разработан регламент взаимодействия всех служб по выполнению заявок, которые поступают на линию 115. Мы его апробируем в течение нескольких месяцев, посмотрим на результаты. Если результаты нас будут устраивать, то мы будем двигаться в этом направлении дальше. Игорь Позняк:

Менее 5 % из своего кошелька белорусы платят за жилищно-коммунальные услуги. В этом смысле вы действительно продолжаете держать марку? «Платежи за коммунальные услуги достаточно подъемные для белорусского населения» Андрей Хмель:

Да, эту марку мы держим. И это одно из поручений главы государства, чтобы тарифная политика выстраивалась так, чтобы не подымались тарифы на жилищно-коммунальные услуги выше 5 долларов в год. Нужно сказать, что где-то 4,5 % от своих доходов семья платит за жилищно-коммунальные услуги – средняя белорусская семья. При этом Украина, Россия – 12-15, Литва – 20. Мы тут можем говорить, что от доходов. Мы не говорим о суммах, а о доходах. Сегодня платежи за коммунальные услуги достаточно подъемные для белорусского населения, больших проблем с их оплатой не существует. Если даже семья малообеспеченная, то у нас есть субсидии, которые выплачиваются в случае, когда семье не хватает на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта система работает, и это радует.

Что касается ценообразования или образования тарифов, то, конечно, сегодня мы ведем жесткую политику по сдерживанию затрат в организациях жилищно-коммунального хозяйства. Мы работаем по системе установления планово-расчетных цен на каждую жилищно-коммунальную услугу, куда организации могут закладывать лишь определенные виды затрат, там ограничена рентабельность, общехозяйственные расходы. В том числе за счет этого нам удается сдерживать рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Необходимо отметить еще тот факт, что уже на сегодня население в полном объеме оплачивает стоимость всех жилищно-коммунальных услуг, за исключением теплоснабжения и подогрева воды. Там сегодня около 20 % возмещает население и 80 % (плюс-минус какие-то десятые) субсидируются все-таки для населения государством.

Игорь Позняк:

Андрей Валерьевич, оппозиция призывает не покупать товары в государственных магазинах, не оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Действительно кто-то к этому прислушивается? Вы, наверное, видите по платежам. На эти деструктивные призывы к неоплате ЖКХ массово народ не реагирует Андрей Хмель:

Аналитику мы делаем, конечно же, каждый месяц во время оплаты жилищно-коммунальных услуг. Мы на сегодняшний день какой-то реакции населения на эти призывы не видим. Да, это могут быть десятые доли процента, но невозможно сказать, что это из-за призывов, как вы говорите, оппозиции. Вопрос в другом, что эти призывы крайне деструктивны и неправильны, потому что, наверное, только человек, который не думает о своей семье сегодня, не будет платить за жилищно-коммунальные услуги, потому что рано или поздно в случае неоплаты он просто окажется без них. Игорь Позняк:

По сути, ведь это преступление. Точно так же, как и, к примеру, схватить палку колбасы в магазине и убежать, не оплатив.

Андрей Хмель:

Конечно, но нужно говорить сегодня о том, что население оплачивает услуги, по Жилищному кодексу Беларуси, до 25 числа месяца, следующего за тем, где они употребляли. Сегодня организации жилищно-коммунального хозяйства, энергетики дают месяц на оплату, в том числе вымывая эти средства. Если уже через месяц после оказанной услуги, опять же, население начинает не платить, то могут возникнуть определенные проблемы в функционировании этих организаций. Но повторюсь, что такой ход событий в итоге приведет к тому, что пострадают сами неплательщики от того, что в итоге мы, по законодательству, рано или поздно придем и отключим воду, тепло. Конечно, этого бы не хотелось, мы социально ориентированное государство. Слава богу, повторюсь, сегодня на эти деструктивные призывы массово народ не реагирует, за это большое спасибо. Игорь Позняк:

Последний вопрос. Одна из основных экономических новостей и этого года, и, пожалуй, последнего десятилетия, я бы даже сказал – фактически запуск Белорусской атомной станции, которая изменит все сферы нашей жизни, и вашей в том числе. Как вы будете жить в условиях избытка собственной достаточно дешевой электрической энергии? Как будет устроено наше жилищно-коммунальное хозяйство? Сегодня стоят серьезные задачи по строительству нового жилья, которое отапливаться будет за счет электроэнергии