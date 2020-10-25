«Глядя на то, что творится, решил помочь». Белорусы объясняют, почему решили помогать сотрудникам милиции

Новости Беларуси. Следить за правопорядком – такую цель с недавних пор перед собой ставят не только сотрудники милиции, но и простые граждане, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. С начала недели белорусы начали активно объединяться в так называемые добровольные дружины. Туда принимают всех желающих, достигших 18 лет. Волонтеров наделяют определенными полномочиями, и вместе со стражами порядка они поддерживают мир и спокойствие на улицах. Добровольцам, конечно, обещают финансовое поощрение, но основную массу в дружинники приводит четкая гражданская позиция.

Один наряд заступает на территории, прилегающей к ЖД вокзалу, это район улицы Кирова. И один наряд заступает на улицу Корженевского.

Сюда приходят люди разных профессий: от простых рабочих до офисных менеджеров. Кроме красной повязки на руке, их объединяет ровно одна вещь – гражданская позиция: против беспорядков, за мир и спокойствие.

Если сотрудник здесь стоит, разбирается, вы встали по бокам, чтобы вы фиксировали всю окружающую обстановку. Евгений работает в «Ремавтодоре». Еще пару месяцев назад после работы спокойно шел домой или встречался с друзьями. Но резко сменившаяся повестка заставила мужчину сменить резкость в отношении происходящего на улицах Минска. В ряды дружинников вступил одним из первых.

– Гражданская позиция. Глядя на то, что творится в последнее время, решил помочь.

– Что задевало, когда смотрели на это со стороны?

– Постоянные беспорядки, надписи на асфальте, тротуаре, ларьках, заборах. Это как-то немножко надоедает.

– Там, где вы работаете, много людей, которые придерживаются такой же позиции, как и вы, вместе с вами тоже решили пойти?

– Людей хватает. Нас от организации пока что пять, но будет больше.

Больше – основной фактор помощи милиции. Дружинники – дополнительные глаза и уши стражей правопорядка. Например, первого кандидата на экскурсию в опорный пункт заметили именно волонтеры.

– Еду домой.

– Сколько вы уже едете домой?

– Два дня.

Это, кстати, лучший вариант из возможных: хоть и пьяный, но спокойный. А есть вот такие неадекваты. Буйный, хамоватый. Тут уже потребуется не зоркий глаз, а мощный бицепс. К слову о применении физической силы дружинниками – исчерпывающий ответ дает популярная советская классика, фильм «Самая обаятельная и привлекательная».

В общем, аргумент в виде силы имеет место лишь тогда, когда остановить правонарушителя по-другому невозможно. Такая же опция есть и у любого неравнодушного гражданина. Вадим Смоляк, корреспондент:

Дружинники сильно помогают? И если помогают, то в чем в первую очередь?

Дмитрий Ляпко, участковый инспектор Октябрьского РУВД Минска:

Дружинники помогают непосредственно в оформлении, в самой работе. Можно смело одному сотруднику работать вместе с дружинниками, потому что не один, уже чувствуешь и поддержку, и опору. Где-то подскажут, где-то увидят. Одному очень тяжело все охватить. Дружинники патрулируют, посмотрят, где что происходит. Если где-то нужна помощь, естественно, сигналят, разбираемся. Это если отдельно несут службу. А если совместно, соответственно, совместно и патрулируем. И все-таки дружинники – не люди в погонах, они лишь помогают сотрудникам милиции, но не заменяют их полностью. Однако относиться к добровольцам слишком вызывающе тоже не стоит. Закон никто не отменял.

Александр Кобринец, старший участковый инспектор Октябрьского РУВД Минска:

Хочу пояснить, что добровольные дружины, которые осуществляют охрану общественного порядка совместно с сотрудниками милиции, их требования законны и, в соответствии с Законом об участии граждан в охране общественного порядка, обязательны к исполнению. Неисполнение законных требований члена добровольной дружины, а также посягательство на его жизнь и здоровье при осуществлении им охраны общественного порядка влекут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. То бишь, при совершении каких либо противоправных действий как в отношении сотрудника милиции.

И, наконец, самый популярный вопрос: сколько платят за такую работу? Заметьте, слово «дружинник» заменяют словом «волонтер». Да и сама организация называется «Добровольная дружина». Как рассказали наши герои, в милиции они исключительно за идею. А вот на предприятии их могут поощрить. Но, правда, заработать можно в других местах и намного больше. А сюда приходят, чтобы исполнить гражданский долг, ведь двух позиций быть не может.

Поддержать стражей порядка можно и вот так: активисты говорят «спасибо» всем правоохранителям – от курсантов до офицеров. В гости приходят не только с мотивирующими речами, но и с подарками.

Мы выполняем определенные задачи, которые перед нами ставятся, и, может быть, где-то даже до конца не осознаем. А человек, который пришел сегодня к нам в гости, как-то так все подчеркнул, лаконично, по делу. Конечно, приятно, что люди осознают, что какая-то работа ведется.

Дмитрий Беляков, лидер сетевого движения «Инфоспецназ»:

Я считаю, что для них это очень важно. Но еще более важно это для нас. Это наш гражданский долг – сказать «спасибо» и их поддержать. Очень много желающих к нам обращаются с тем, чтобы вступить в добровольные дружины. Мы, конечно, будем все это делать целенаправленно, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, через органы внутренних дел, через РУВД. Первый визит состоится уже в понедельник. Если ребята скажут, что нужно, мы скажем: «Есть».