Андрей Швед во время посещения БГУИР: участие в незаконных мероприятиях ничего хорошего никому не принесёт
Новости Беларуси. Открытый диалог в стенах БГУИР. Генпрокурор встретился со студентами и руководством учебного заведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Говорили о насущных проблемах, которые сегодня волнуют молодежь. Не обошлось и без обсуждений общественно-политической ситуации в стране.
Студенты задали ряд вопросов, касающихся массовых мероприятий, учебного процесса, белорусского законодательства, в частности речь зашла и об изменении Конституции.
Андрей Швед ответил на все интересующие молодых людей вопросы и выслушал пожелания. И, как верно подметили участники диалога, плодотворная дискуссия возможна именно в подобном формате, а не на улицах.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Мы знаем хорошо обстановку. Общаемся и с ректорами, и с другими должностными лицами, и с профессорско-преподавательским составом, и со студентами.
Сегодня отрадно отметить, что часть, скажем так, студенчества, которая раньше принимала участие в несанкционированных мероприятиях и так далее, сегодня мы говорим о единичных таких фактах. Это замечательно. То есть общими усилиями, все вместе мы должны донести студенчеству вот эту мысль основную, что участие в подобного рода незаконных мероприятиях контрпродуктивно и ничего хорошего никому не принесет.
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Ангелина Богуш, студентка 3 курса ФКП БГУИР:
Откровенно говоря, в университете приоритет у меня идет на образование, естественно. Его легче, конечно, получать в спокойной, стабильной обстановке, по крайней мере наш университет пытается именно это и создать.
Отметим, что такой формат общения стал уже традиционным как для сотрудников прокуратуры, так и для студентов. В планах внедрить новый вид – круглые столы на темы, которые интересуют молодежь.
Главная цель таких дискуссионных площадок – услышать мнение каждого и учесть его.