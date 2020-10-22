Андрей Швед во время посещения БГУИР: участие в незаконных мероприятиях ничего хорошего никому не принесёт

Говорили о насущных проблемах, которые сегодня волнуют молодежь. Не обошлось и без обсуждений общественно-политической ситуации в стране.

Новости Беларуси. Открытый диалог в стенах БГУИР. Генпрокурор встретился со студентами и руководством учебного заведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед ответил на все интересующие молодых людей вопросы и выслушал пожелания. И, как верно подметили участники диалога, плодотворная дискуссия возможна именно в подобном формате, а не на улицах.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Мы знаем хорошо обстановку. Общаемся и с ректорами, и с другими должностными лицами, и с профессорско-преподавательским составом, и со студентами.

Сегодня отрадно отметить, что часть, скажем так, студенчества, которая раньше принимала участие в несанкционированных мероприятиях и так далее, сегодня мы говорим о единичных таких фактах. Это замечательно. То есть общими усилиями, все вместе мы должны донести студенчеству вот эту мысль основную, что участие в подобного рода незаконных мероприятиях контрпродуктивно и ничего хорошего никому не принесет.

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