«Что мы видим в настоящее время?» Что думают белорусы, живущие в регионах, о событиях в стране. Семь монологов

Новости Беларуси. Мнения рядовых белорусов из самых разных уголков страны в программе «Неделя» на СТВ.

Будем говорить прямо: кроме наживы своей, то, что они называют себя патриотами, сидя на Западе и призывая к забастовкам, к блокировкам трассы, не выходить на работу. Простите, но патриот так не поступает, патриот действительно ратует за развитие страны, а не за ее развал. Мы получили страну практически ни с чем, но мы из нее сделали – вот, и цветущие города. Нужно одуматься. Просто одуматься, посмотреть. Есть площадки, сейчас происходят дискуссии, подключайтесь, выносите идеи. Что вы предлагаете, как предлагаете, но от вас никаких предложений, ничего не поступает, кроме угроз.

События, которые происходят в нашей республике в настоящее время, очень затрагивают души каждого человека. Я не думаю, что кто-то из граждан Республики Беларусь остается равнодушным, потому что это боль и крик души. Крик души каждого гражданина за то, чтобы он мог спать спокойно, выходить на улицу без тревоги, чтобы он мог выпускать на улицу своего ребенка, не боясь за то, куда он попадет. Чтобы каждый, кто проезжает на автотранспорте, знал, что у него на пути нет никаких препятствий. Но что мы видим в настоящее время? Блокируются улицы, люди не могут пользоваться в выходные дни своим правом человека отдохнуть спокойно. Поймите правильно, что таким путем мы разрушим только нашу страну. Давайте будем жить не на эмоциях, а на разуме. Я – жительница провинциального городка, которая очень часто посещала столицу, в настоящее время не могу себе этого позволить. У меня подруга в Минске, подруга, у которой немножко не в порядке здоровье. Я не могу съездить к ней в выходные дни, потому что не уверена в том, что я смогу спокойно выехать из Минска.

Я могу рассуждать как мама многодетная. У меня сын учится в БГУИРе на выпускающем курсе. Я не равнодушна к этому вопросу. Более того, я закончила докторскую диссертацию по рынку труда и сдала ее на рассмотрение, поэтому я немножко ориентируюсь. И я бы порекомендовала: чтобы развивать ВВП и растить счастливыми детей, необходимо заниматься созидательными делами. Каждому нужно разобраться в себе и предъявить прежде всего к себе вопросы: что он сделал для создания ВВП? Понимать, что ВВП – это будущие затраты на здравоохранение и педагогам, которые заботятся о духовно-нравственном компоненте наших детей. Я не скрываю, мы с ребенком поговорили на эту тему, вопросов у него больше не возникало. Я считаю, что если каждая мать будет нести ответственность за своего ребенка превентивно, каждый день вкладывая в него крупицу духовной нравственности – что такое нация, что такое долг своей стране, что такое земля, на которой ты родился, наверное, ты родился здесь не случайно, – вопросов возникать просто не будет в семьях.

В рамках Болонского процесса университеты должны находиться вне политики. Когда студенты выходят на различные акции, они нарушают эту концепцию. Ультиматум, объявленный бывшим кандидатом в Президенты Республики Беларусь белорусским властям, наоборот, может навредить белорусской экономике и белорусскому государству в целом. Это может привести к деградации белорусской экономики, из-за чего можно не получить заработную плату рабочим. Что касается студентов, студенты пришли в учреждение образования учиться и, следовательно, они должны выполнять свои обязанности. Образование нужно вам, а не государству. Все изменения должны идти правовым путем: через изменения в Конституцию Республики Беларусь и другие правовые акты. Мы должны идти на национальный диалог и не идти на эскалацию конфликта.

Устала на это все смотреть, хочется мира нашей стране. Не хочется этой войны гражданской.

– Смотря с какой стороны выходить. Если за Беларусь – положительно, если против – нет, конечно. А что в них хорошего, что в них положительного? Это уничтожение государства. Мы должны сохранить свою страну.

– Вам надоели они уже?

– Безумно надоели! Не только на улицах, по телевизору они уже надоели. Давайте сохраним Беларусь.