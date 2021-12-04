Не могут сдержать слёз от новости о погибшей беременной и получают угрозы с родины. Чем запомнился 27-й день на границе?

Новости Беларуси. 27-й день ожидания в кризисном центре на белорусско-польской границе. 4 декабря беженцы устроили возле транспортно-логистического центра демонстрацию, где с плакатов обратились к западным политиками, а также к Папе Римскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иностранцы надеются, что их услышат хотя бы через СМИ, ведь уже устали жить, не имея завтрашнего дня. Скрасить быт им помогают неравнодушные белорусы. Картина дня в репортаже Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Дворик возле транспортно-логистического центра уже становится местом для демонстраций. Сегодня люди опять вышли со своими детьми, женщинами, плакатами. Здесь у них изображено, что они не смогут нормально встретить Новый год. Они вынуждены здесь находиться. На плакатах также написано, что они люди, они устали ждать. Не хотят возвращаться в Ирак.

Так выглядит отчаяние. В этих глазах страх неизвестности. Беженцы пытаются привлечь внимание даже Папы Римского к своим проблемам, ведь речь о человечности, которая не имеет религиозных различий. Через средства массовой информации люди пытаются донести простую вещь: им некуда возвращаться. Были уверены, что Евросоюз – центр гуманизма для тех, кто потерял дом, родных и надежду на нормальную жизнь, а теперь еще и веру в громкие обещания западных политиков.

А эти кадры мы сняли как раз за несколько минут до митинга. Местный старейшина объяснил, что утро в лагере началось с трагической новости, которую не смогли воспринять без слез.

Баадин Машин Квард, беженец из Ирака:

Мы сидим здесь и ждем, и нам стало известно, что вчера на польской стороне беременная девушка с детьми не дождалась и умерла. Простите, это выше моих сил. А вот у беженца из иракского Курдистана слезятся глаза еще и от простуды. Слишком непривычна для мужчины настолько холодная погода. Его зовут Форман, он дизайнер мебели, уверен, в Европе могли бы оценить его талант, ведь на родине не было нормальной работы, а сейчас и вовсе дело дошло до страшных угроз.

Форман, беженец из Ирака:

Мне пришло на телефон сообщение, что из-за того, что я слишком много здесь рассказываю, как плохо в Ираке, меня убьют, если я вернусь. Поэтому мне никак нельзя возвращаться.

За 27 дней на границе они бесконечно устали. Изо дня в день тягостный быт, который хоть как-то стараются скрасить единственные, кому не все равно – белорусы. Каждый день в кризисный центр приезжают волонтеры, помогают на раздаче еды – сегодня в меню каша с говяжьей тушенкой, с собой – продуктовые наборы, чтобы вечером беженцы могли поужинать.

Илья Михеенко, волонтер БРСМ:

Сам я работаю в Гродно, сегодня у меня выходной, поэтому решил приехать сюда в качестве волонтера, помочь. Лишними руки никогда не бывают. Страшно наблюдать за тем, что происходит здесь, и любая помощь будет необходима.

В Белорусском Красном Кресте подсчитали: в кризисный центр они уже привезли около двух тысяч пар взрослой и детской обуви, а еще теплые вещи и даже игрушки, чему малыши особенно рады, ведь у них здесь нет практически никаких развлечений. Всего же на границу белорусы доставили около 140 тонн гуманитарной помощи. По-прежнему популярна у беженцев автолавка – здесь они могут купить продукты и сладости на свой вкус. И, кстати, эти вкусы учитывают продавцы.