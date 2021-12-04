Прямой эфир

«Сотрудники милиции просят сфотографироваться». Что такое велобас и как далеко можно уехать на таком транспорте?

04 декабря 2021 17:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Звезды эпохи, или в гараж, как в музей. В программе «Центральный регион» на СТВ заглянем в семейный автопарк борисовчан и узнаем, как собиралась коллекция ретромобилей. Почему свои олдтаймеры они не променяют на современные авто? От раритетов к транспорту будущего. Что такое велобас? Как Кулибин из Узденского района создает необычные гибриды?  

«Сотрудники милиции просят сфотографироваться». Что такое велобас и как далеко можно уехать на таком транспорте?-1

Найти в одной из деревень Узденского района дом местного Кулибина Андрея Петровского не составляет труда. На участке теплица в виде пирамиды Хеопса и солнечный коллектор – все своими руками. Во дворе припаркованы образцы чудо-техники. Изобретатель зовет их велобасы. С необычным транспортом мы и приехали познакомиться. Такие гибриды Андрей собирает только второй год. Донорами служат старые велосипеды. А зеркала так и вовсе достались от малышки «Оки».  

«Надо просто полюбить». Почему этот белорус ни за что не променяет раритетную «Волгу» на современную иномарку? Читайте здесь.  

«Сотрудники милиции просят сфотографироваться». Что такое велобас и как далеко можно уехать на таком транспорте?-4

Андрей Петровский, изобретатель:  
Берется рама. Самым дешевым сварочным аппаратом, за 100 рублей купил. Скупаю дешевые бэушные велосипеды, распиливаю их на части и леплю.  

«Сотрудники милиции просят сфотографироваться». Что такое велобас и как далеко можно уехать на таком транспорте?-7

Конструкции оригинальные. Пригодилось инженерное образование. А вот идею изобретатель подсмотрел в Европе. Правда, там фабричные веломобили стоят тысячи долларов.  

«Сотрудники милиции просят сфотографироваться». Что такое велобас и как далеко можно уехать на таком транспорте?-10

Андрей Петровский:  
Я побывал в Европе, Западной Европе, посмотрел, что достаточно популярный вид транспорта, учитывая, что люди там больше живут в сельской местности. Машину содержать гораздо дороже, если проехать на работу, с работы, по магазинам. Какой смысл машину гонять? И бензин дорого, и страховки, и обслуживание, и так далее. Поэтому в той же Германии очень много такого – в принципе подход сделать веломобиль.  

Как оказалось, для жизни в деревне вариант оптимальный. Экономит и время, и деньги, а крытый кузов спасает от дождя и ветра.  

«Сотрудники милиции просят сфотографироваться». Что такое велобас и как далеко можно уехать на таком транспорте?-13

Андрей Петровский:  
Сейчас пришло извещение из почты, до почты три километра. Завтра с утра поеду не на машине, а на нем. Съезжу, заберу посылку. Ближний круг вокруг нашего дома, если проехать по магазинам – это где-то семь километров. На обычном велосипеде можно ездить, но, опять же, погода. Что-то привезти – сюда можно загрузить килограммов 30 – мешок комбикорма, к примеру, закинуть. Мусор вывезти удобно. Учитывая, что и педали крутишь, и мотор: семь километров – это почти литр бензина, 2 рубля. Или 500 ватт – это 20 копеек.  

«Сотрудники милиции просят сфотографироваться». Что такое велобас и как далеко можно уехать на таком транспорте?-16

Помогает Андрею в мастерской сын. Велобас он уже обкатал, но пока только во дворе. На дороги общего пользования по правилам можно только с 14 лет. Как только исполнится, Владимир планирует так добираться в школу.  

Должно быть маленькое чёрное платье и маленькая красная машинка. Вот как эта девушка чувствует себя за рулём «Москвича» – подробности здесь.  

«Сотрудники милиции просят сфотографироваться». Что такое велобас и как далеко можно уехать на таком транспорте?-19

Владимир Петровский:  
Ветер не дует – это очень даже хорошо. Стекло защищает. На обычном велосипеде против сильного ветра довольно тяжело ехать. Следующее – необычное управление. Если на велосипеде ты рулишь обычным рулем, то здесь они по бокам, два руля. Также есть мотор. С помощью мотора можно ездить не на малые расстояния, для меня так точно, и мне это будет куда легче. По большим велодорожкам можно будет на этом ездить, если они будут пустые. А на автомобиле, понятное дело, нет. На нем можно ездить по небольшим улицам. В городе между районами, домами, здесь можно по песку спокойно проехать. И это менее затратно, чем автомобиль. Все хотят покататься. Становятся в очередь, потому что классные ощущения и в принципе классно на таком ездить, интересно очень.  

Ездит на своем велобасе Андрей и на дальние расстояния. Что ни поездка – море эмоций и внимания. Дорогу уступает даже гужевой транспорт.  

«Сотрудники милиции просят сфотографироваться». Что такое велобас и как далеко можно уехать на таком транспорте?-22

Андрей Петровский:  
Когда на таком велосипеде едешь, то позитивное отношение со стороны участников движения. Больше притормаживают, фарами моргают. Бывает, едут сзади медленно и снимают на телефон.  

Зарядки хватает на 20 километров. Дальше можно просто крутить педали. А при желании добавить солнечную батарейку.  

Андрей Петровский:  
Пробег не ограничен, потому что педали можно крутить. Если аккумулятор сел, едешь, как на велосипеде. Ну, и помогаешь, если в горку поднимаешься, тоже педали крутишь. Поэтому ехать можно куда угодно, насколько сил хватит.  

«Сотрудники милиции просят сфотографироваться». Что такое велобас и как далеко можно уехать на таком транспорте?-25

По правилам дорожного движения это велосипед. Однако доехать на этом гибриде можно хоть до Владивостока. За скоростью изобретатель не гнался. Максимум – 35 километров в час. Главное – безопасность.  

Андрей Петровский:  
Сотрудники милиции просят сфотографироваться. Единственный раз спросили, есть ли ручник. Там ручка тормоза сразу на два передних колеса, кнопка ручника есть. Вообще, по всем правилам движения это велосипед. Поэтому когда я в Минск езжу, если не могу ехать по тротуару, еду по дороге, потому что здесь и поворотники работают, свет.  

В мастерской в процессе производства уже четвертый экземпляр. Андрей планирует сделать его максимально удобным. В перспективе такие можно и на поток ставить. Собирает необычные гибриды умелец не только как средства передвижения. Сам конструкторский процесс – увлекательное хобби, причем не из дешевых.  

«Сотрудники милиции просят сфотографироваться». Что такое велобас и как далеко можно уехать на таком транспорте?-28

Андрей Петровский:  
Но дешевле, чем рыбалка. Удочки, бывает, дороже стоят. На самом деле, смотрите, этот мотор-колесо идет от гироскутера. Его мощность – 350 ватт. На большом мощность киловаттная. Но можно до 500 ватт, взять с него киловатт мощности. Сюда я уже подготовил спицы, обода. Заспицую и буду думать, как закрепить. Будет консольное крепление. Это уже заготовка под дисковый тормоз. Сюда этот тормоз ставится, калипер (тормозная машинка).  

Раритетные авто или экологичный транспорт будущего. В многообразии современных транспортных потоков сложно чем-то удивить. Но, как доказывают герои этой программы, возможно. А если в транспорт, который водишь, еще и вдохнуть жизнь, отреставрировать или вовсе собрать своими руками, любая дорога превратится в увлекательное путешествие.  

# Необычное # общество # Андрей Петровский # Владимир Петровский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Не хотят улетать, но вынуждены. Вывозной рейс в Ирак доставит домой 419 беженцев
04 декабря 2021 17:18

Не хотят улетать, но вынуждены. Вывозной рейс в Ирак доставит домой 419 беженцев

Окружить себя техникой или создать правильное пространство. Как организовать быт многодетной мамы?
04 декабря 2021 17:00

Окружить себя техникой или создать правильное пространство. Как организовать быт многодетной мамы?

Интервью Лукашенко, новый штамм коронавируса и беженцы. Анонс программы «Неделя»
04 декабря 2021 16:49

Интервью Лукашенко, новый штамм коронавируса и беженцы. Анонс программы «Неделя»