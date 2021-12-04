«Сотрудники милиции просят сфотографироваться». Что такое велобас и как далеко можно уехать на таком транспорте?

Новости Беларуси. Звезды эпохи, или в гараж, как в музей. В программе «Центральный регион» на СТВ заглянем в семейный автопарк борисовчан и узнаем, как собиралась коллекция ретромобилей. Почему свои олдтаймеры они не променяют на современные авто? От раритетов к транспорту будущего. Что такое велобас? Как Кулибин из Узденского района создает необычные гибриды?

Найти в одной из деревень Узденского района дом местного Кулибина Андрея Петровского не составляет труда. На участке теплица в виде пирамиды Хеопса и солнечный коллектор – все своими руками. Во дворе припаркованы образцы чудо-техники. Изобретатель зовет их велобасы. С необычным транспортом мы и приехали познакомиться. Такие гибриды Андрей собирает только второй год. Донорами служат старые велосипеды. А зеркала так и вовсе достались от малышки «Оки». «Надо просто полюбить». Почему этот белорус ни за что не променяет раритетную «Волгу» на современную иномарку? Читайте здесь.

Андрей Петровский, изобретатель:

Берется рама. Самым дешевым сварочным аппаратом, за 100 рублей купил. Скупаю дешевые бэушные велосипеды, распиливаю их на части и леплю.

Конструкции оригинальные. Пригодилось инженерное образование. А вот идею изобретатель подсмотрел в Европе. Правда, там фабричные веломобили стоят тысячи долларов.

Андрей Петровский:

Я побывал в Европе, Западной Европе, посмотрел, что достаточно популярный вид транспорта, учитывая, что люди там больше живут в сельской местности. Машину содержать гораздо дороже, если проехать на работу, с работы, по магазинам. Какой смысл машину гонять? И бензин дорого, и страховки, и обслуживание, и так далее. Поэтому в той же Германии очень много такого – в принципе подход сделать веломобиль. Как оказалось, для жизни в деревне вариант оптимальный. Экономит и время, и деньги, а крытый кузов спасает от дождя и ветра.

Андрей Петровский:

Сейчас пришло извещение из почты, до почты три километра. Завтра с утра поеду не на машине, а на нем. Съезжу, заберу посылку. Ближний круг вокруг нашего дома, если проехать по магазинам – это где-то семь километров. На обычном велосипеде можно ездить, но, опять же, погода. Что-то привезти – сюда можно загрузить килограммов 30 – мешок комбикорма, к примеру, закинуть. Мусор вывезти удобно. Учитывая, что и педали крутишь, и мотор: семь километров – это почти литр бензина, 2 рубля. Или 500 ватт – это 20 копеек.

Помогает Андрею в мастерской сын. Велобас он уже обкатал, но пока только во дворе. На дороги общего пользования по правилам можно только с 14 лет. Как только исполнится, Владимир планирует так добираться в школу. Должно быть маленькое чёрное платье и маленькая красная машинка. Вот как эта девушка чувствует себя за рулём «Москвича» – подробности здесь.

Владимир Петровский:

Ветер не дует – это очень даже хорошо. Стекло защищает. На обычном велосипеде против сильного ветра довольно тяжело ехать. Следующее – необычное управление. Если на велосипеде ты рулишь обычным рулем, то здесь они по бокам, два руля. Также есть мотор. С помощью мотора можно ездить не на малые расстояния, для меня так точно, и мне это будет куда легче. По большим велодорожкам можно будет на этом ездить, если они будут пустые. А на автомобиле, понятное дело, нет. На нем можно ездить по небольшим улицам. В городе между районами, домами, здесь можно по песку спокойно проехать. И это менее затратно, чем автомобиль. Все хотят покататься. Становятся в очередь, потому что классные ощущения и в принципе классно на таком ездить, интересно очень. Ездит на своем велобасе Андрей и на дальние расстояния. Что ни поездка – море эмоций и внимания. Дорогу уступает даже гужевой транспорт.

Андрей Петровский:

Когда на таком велосипеде едешь, то позитивное отношение со стороны участников движения. Больше притормаживают, фарами моргают. Бывает, едут сзади медленно и снимают на телефон. Зарядки хватает на 20 километров. Дальше можно просто крутить педали. А при желании добавить солнечную батарейку. Андрей Петровский:

Пробег не ограничен, потому что педали можно крутить. Если аккумулятор сел, едешь, как на велосипеде. Ну, и помогаешь, если в горку поднимаешься, тоже педали крутишь. Поэтому ехать можно куда угодно, насколько сил хватит.

По правилам дорожного движения это велосипед. Однако доехать на этом гибриде можно хоть до Владивостока. За скоростью изобретатель не гнался. Максимум – 35 километров в час. Главное – безопасность. Андрей Петровский:

Сотрудники милиции просят сфотографироваться. Единственный раз спросили, есть ли ручник. Там ручка тормоза сразу на два передних колеса, кнопка ручника есть. Вообще, по всем правилам движения это велосипед. Поэтому когда я в Минск езжу, если не могу ехать по тротуару, еду по дороге, потому что здесь и поворотники работают, свет. В мастерской в процессе производства уже четвертый экземпляр. Андрей планирует сделать его максимально удобным. В перспективе такие можно и на поток ставить. Собирает необычные гибриды умелец не только как средства передвижения. Сам конструкторский процесс – увлекательное хобби, причем не из дешевых.