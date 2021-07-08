«Для трагедии достаточно трёх секунд». Почему люди беспечны и забывают о правилах безопасности?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Как искоренить вот это русское авось, которое живет не одно наше поколение: авось пронесет, авось это с нами не случится. Как бы мы не рассказывали взрослым и детям, что можно, а что нельзя делать, надо, наверное, это искоренять из нашего сознания, чтобы люди понимали, что здесь и сейчас, в любой момент это может случиться.
Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
И еще один аспект: каждый думает, что «со мной это не произойдет». Когда кто-то слышит, что где-то кто-то погиб на пожаре (я это сам видел, общался с людьми) – «ну, это там какие-то алкоголики, что-то вот не то, там на воде, люди там какие-то не такие. Я же такой, поэтому со мной это не произойдет». Вот эта спокойность и нежелание понять, что это может произойти с любым, нежелание понять, что для трагедии достаточно трех секунд – это серьезная проблема.
Недавно был случай – папа, годовалый ребенок. Разводил костер, жидкость для разжигания – он прямо в горящее пламя, чего делать категорически нельзя. Пырснул – у него мало горело. Ожоги у него, у взрослого человека, но он сам виноват, и ожоги у ребенка, который ни в чем не виноват, разумеется. Спасибо Минздраву – выходили ребенка, будет жить по крайней мере, но так или иначе это травма, это риск, это последствия. И зачастую попадают абсолютно нормальные, адекватные люди, которые вроде бы все знают, все умеют, но тем не менее подобные ситуации происходят.
Алена Родовская:
Если будет введена ответственность перед родителями за причиненные по неосторожности травмы, может тогда родители более внимательно будут относиться к тому, что они делают?
Виталий Новицкий:
Это тяжелый вопрос. На самом деле не мне, наверное, стоит на него отвечать. Есть элементы случайности, есть вещи, которые нельзя предусмотреть, есть обстоятельства абсолютно непреодолимой силы. Вопрос ответственности в разных странах решен по-разному. Есть некоторые Штаты, где до 18 лет родители целиком и полностью несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка.