Как говорить с ребёнком об опасностях и в каком возрасте дети получают больше травм? Рассказывает психолог

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Почему дети не боятся получить травму, они не боятся смерти? Понятно – 3-летние, а 12-летние лезут не пойми куда, а 15-летние…
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
В 18 лет мы тоже ничего не боялись, я помню свою молодость.
Галина Швец, детский психолог:
Дети новенькие в этом мире, у них отсутствует опыт, у них отсутствуют знания, плюс они еще незрелы. Получается, что очень много происходит печальных происшествий. Плюс еще у детей есть природная потребность изучать, исследовать мир. Вот они видят открытое окно – им просто любопытно, просто интересно. А уже задача родителей – обеспечить ребенку безопасность.
Алена Родовская:
Подростковый возраст – дети выходят на улицу, они в принципе бросают такой вызов этой жизни, когда мальчишки начинают лазить по крышам, еще какие-то эксперименты. Девчонок удивить, чтобы им понравиться или еще что-то. Вот как родители должны объяснять 16-летнему подростку? Потому что в переходном возрасте с ними довольно сложно разговаривать, родители вообще не знают, что делать.
Галина Швец:
Говорить с детьми, которые находятся в переходном возрасте очень тяжело, потому что у них сейчас, в этот момент, происходят психологические, биологические изменения. И они уже себя считают взрослыми. На самом деле они еще незрелы.
Алена Родовская:
Понятное дело.
Галина Швец:
И здесь родителям стоит доносить информацию, как говорится, на равных. И желательно в виде каких-то историй, рассказов, показывать, возможно, по какому-то телеканалу.
Елена Кругликова:
Скажите, а какой самый травмоопасный возраст с точки зрения психологии, если мы уже про возраст заговорили?
Галина Швец:
В психологии выделяют несколько возрастов.
3-4 месяца – это когда малыш еще совсем-совсем маленький и мама привыкла к тому, что он еще лежит, но ребенок начинает первые свои движения, переворачивается. А мама буквально просто отвернулась, она стояла рядом и просто сделала шаг. И ребенок падает самой тяжелой частью своего тела – головой. В итоге очень много ушибов и ударов.
Следующий возраст – 1-1,5 года, когда дети только начинают ходить. Они еще теряют равновесие и в итоге падают.
Следующий возраст – 7-10 лет, когда дети идут в школу, когда их родители уже отпускают самостоятельно идти в магазин, гулять на прогулки.
Алена Родовская:
Ребенок выходит самостоятельно на улицу, и вот эти опасения – ты просто сходишь с ума и не знаешь, как там твой ребенок. Или в окне стоять, или за углом контролировать?
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Наверное, стоит вспомнить себя, потому что все мы родом из детства и каждый творил, наверное, такие вещи.
Алена Родовская:
В детстве мы лазили по крышам, по заборам и ничего с нами не было.
Александра Каштанова:
Это единичные примеры, иногда бывает и не очень хороший результат.
Галина Швец:
Ребенку нужно говорить, говорить и говорить, причем говорить понятно и доступно. Это через истории, сказки, игры. То есть мы демонстрируем ситуации, рассказываем. Некоторым детям нужно даже не 10 раз, нужно 100 раз рассказывать.
Елена Кругликова:
Мы готовились к программе и видели много страшных видео. А стоит ли детей пугать, показывать, к чему может привести, к каким последствиям, к примеру, к пожару или вот как дети из окон выпадают?
Галина Швец:
Ни в коем случае пугать, угрожать не нужно, потому что ребенок будет бояться жизни, будет бояться сделать какой-то лишний шаг. Нужно спокойно объяснять, показывать, на примерах, что вообще может произойти с ним, с его друзьями.
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