Как говорить с ребёнком об опасностях и в каком возрасте дети получают больше травм? Рассказывает психолог

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Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Почему дети не боятся получить травму, они не боятся смерти? Понятно – 3-летние, а 12-летние лезут не пойми куда, а 15-летние… Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

В 18 лет мы тоже ничего не боялись, я помню свою молодость.

Галина Швец, детский психолог:

Дети новенькие в этом мире, у них отсутствует опыт, у них отсутствуют знания, плюс они еще незрелы. Получается, что очень много происходит печальных происшествий. Плюс еще у детей есть природная потребность изучать, исследовать мир. Вот они видят открытое окно – им просто любопытно, просто интересно. А уже задача родителей – обеспечить ребенку безопасность. Алена Родовская:

Подростковый возраст – дети выходят на улицу, они в принципе бросают такой вызов этой жизни, когда мальчишки начинают лазить по крышам, еще какие-то эксперименты. Девчонок удивить, чтобы им понравиться или еще что-то. Вот как родители должны объяснять 16-летнему подростку? Потому что в переходном возрасте с ними довольно сложно разговаривать, родители вообще не знают, что делать. Галина Швец:

Говорить с детьми, которые находятся в переходном возрасте очень тяжело, потому что у них сейчас, в этот момент, происходят психологические, биологические изменения. И они уже себя считают взрослыми. На самом деле они еще незрелы.

Алена Родовская:

Понятное дело. Галина Швец:

И здесь родителям стоит доносить информацию, как говорится, на равных. И желательно в виде каких-то историй, рассказов, показывать, возможно, по какому-то телеканалу. Елена Кругликова:

Скажите, а какой самый травмоопасный возраст с точки зрения психологии, если мы уже про возраст заговорили?

Галина Швец:

В психологии выделяют несколько возрастов. 3-4 месяца – это когда малыш еще совсем-совсем маленький и мама привыкла к тому, что он еще лежит, но ребенок начинает первые свои движения, переворачивается. А мама буквально просто отвернулась, она стояла рядом и просто сделала шаг. И ребенок падает самой тяжелой частью своего тела – головой. В итоге очень много ушибов и ударов. Следующий возраст – 1-1,5 года, когда дети только начинают ходить. Они еще теряют равновесие и в итоге падают. Следующий возраст – 7-10 лет, когда дети идут в школу, когда их родители уже отпускают самостоятельно идти в магазин, гулять на прогулки. Алена Родовская:

Ребенок выходит самостоятельно на улицу, и вот эти опасения – ты просто сходишь с ума и не знаешь, как там твой ребенок. Или в окне стоять, или за углом контролировать? Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Наверное, стоит вспомнить себя, потому что все мы родом из детства и каждый творил, наверное, такие вещи.