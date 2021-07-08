«Просто соскользнул, ребёнок погиб». Чем опасны надувные матрасы?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Игорь Николаевич, давайте поговорим про надувные матрасы, потому что сейчас мы часто слышим, что лучше плавать без них.
Игорь Филиппов, ведущий специалист Республиканского совета ОСВОД:
Матрас предназначен для того, чтобы на нем лежать и загорать. Он не предназначен, чтобы на нем плавали по водоемам, поэтому категорически на нем не стоит плавать. Был случай, когда мама запустила ребенка на матрасе поплавать, ветром его сдуло, и он просто соскользнул. Он даже не упал, он просто соскользнул, и ребенок погиб.
Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
Все производители, в том числе с точки зрения подстраховки и в том числе чтобы упредить трагедию, прямо в инструкциях и пишут, что он не предназначен для купания. Это означает, что в случае чего ты все это делаешь на свой страх и риск, рискуя своей жизнью и здоровьем. Все производители честно об этом предупреждают – не предназначено для купания.
Алена Родовская:
Я думаю, что не все честно это читают. Покупая ту или иную вещь в магазине, мы привыкли доверять: раз она на прилавках, значит можно этому доверять.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
А как же фотографии на коробках матраса? Они все в воде.