«Просто соскользнул, ребёнок погиб». Чем опасны надувные матрасы?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Игорь Николаевич, давайте поговорим про надувные матрасы, потому что сейчас мы часто слышим, что лучше плавать без них.

Игорь Филиппов, ведущий специалист Республиканского совета ОСВОД:

Матрас предназначен для того, чтобы на нем лежать и загорать. Он не предназначен, чтобы на нем плавали по водоемам, поэтому категорически на нем не стоит плавать. Был случай, когда мама запустила ребенка на матрасе поплавать, ветром его сдуло, и он просто соскользнул. Он даже не упал, он просто соскользнул, и ребенок погиб.