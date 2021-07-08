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«Просто соскользнул, ребёнок погиб». Чем опасны надувные матрасы?

08 июля 2021 08:58
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Игорь Николаевич, давайте поговорим про надувные матрасы, потому что сейчас мы часто слышим, что лучше плавать без них.

«Просто соскользнул, ребёнок погиб». Чем опасны надувные матрасы?-1

Игорь Филиппов, ведущий специалист Республиканского совета ОСВОД:
Матрас предназначен для того, чтобы на нем лежать и загорать. Он не предназначен, чтобы на нем плавали по водоемам, поэтому категорически на нем не стоит плавать. Был случай, когда мама запустила ребенка на матрасе поплавать, ветром его сдуло, и он просто соскользнул. Он даже не упал, он просто соскользнул, и ребенок погиб.

«Просто соскользнул, ребёнок погиб». Чем опасны надувные матрасы?-4

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
Все производители, в том числе с точки зрения подстраховки и в том числе чтобы упредить трагедию, прямо в инструкциях и пишут, что он не предназначен для купания. Это означает, что в случае чего ты все это делаешь на свой страх и риск, рискуя своей жизнью и здоровьем. Все производители честно об этом предупреждают – не предназначено для купания.

Алена Родовская:
Я думаю, что не все честно это читают. Покупая ту или иную вещь в магазине, мы привыкли доверять: раз она на прилавках, значит можно этому доверять.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
А как же фотографии на коробках матраса? Они все в воде.

«Просто соскользнул, ребёнок погиб». Чем опасны надувные матрасы?-7

Игорь Филиппов:
Если мы берем эти яркие, красивые матрасы – дельфинчики, зверушки, конечно, они доставляют ребенку очень большую радость, поэтому убедительная просьба мамам, папам – стоять рядом, на расстоянии вытянутой руки, и следить за ребенком.

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# Несчастный случай # общество # Алена Родовская # Игорь Филиппов # Виталий Новицкий # Фотофакт

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