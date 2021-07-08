«Там может быть что угодно». Чем опасен пляж, необорудованный для купания?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Почему в целом тонут люди, даже те, кто хорошо умеет плавать?

Игорь Филиппов, ведущий специалист Республиканского совета ОСВОД:

Начнем с того, что нас ожидает в воде. Есть пляжи, которые сертифицированы. Сертификат выдает не один какой-то орган – коллегиально принимается решение, что вот эта территория может являться пляжем. Там очищено дно, там подготовлен пляж, песок, там есть санитарные зоны. Елена Кругликова:

Именно поэтому опасно купание в необорудованных местах. Игорь Филиппов:

На необорудованных может быть что угодно. Там может «упасть» вода и дно оказаться очень рядом. Там может приплыть какое-то бревно или ночью кто-то бросит, скажем, колесо. Человек начнет купаться и травмируется об этот предмет.

Елена Кругликова:

А почему опасны прыжки с высоты? Молодежь сейчас очень любит баловаться такими экстремальными видами. Игорь Филиппов:

Это в первую очередь травмы позвоночника, а именно шейного отдела, которые приводят к инвалидности очень тяжелой степени. Можно получить и какую-то другую травму в воде при нырянии. У нас в прошлом году был случай, когда при спасательной операции наш спасатель-водолаз нырял за детьми, которые соскользнули с середины, и травмировался об арматуру на дне. Не помог ни гидрокостюм, ни кевларовые вставки.

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Ну а почему все-таки тонут дети? Далеко они не заплывают. Не всегда, конечно, но под присмотром родителей, алкоголь не употребляют. Что еще является причиной, кроме необорудованных мест для купания? Игорь Филиппов:

Если мы возьмем маленьких детей, то они, конечно, исследователи, испытатели, им очень интересно, что там дальше, что там глубже и как вообще в воде. Если мы берем детей постарше – это рискованное поведение. Они конкурируют друг с другом: «я должен проплыть дальше, нырнуть глубже, продержаться под водой больше». Отсутствие навыков, поведение в воде ведет к трагедии.