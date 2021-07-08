Испугать или говорить правду? Почему ребёнок должен знать о последствиях несчастных случаев

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Мы готовились к программе и видели много страшных видео. А стоит ли детей пугать, показывать, к чему может привести, к каким последствиям, к примеру, к пожару или вот как дети из окон выпадают?

Галина Швец, детский психолог:

Ни в коем случае пугать, угрожать не нужно, потому что ребенок будет бояться жизни, будет бояться сделать какой-то лишний шаг. Нужно спокойно объяснять, показывать, на примерах, что вообще может произойти с ним, с его друзьями.

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:

Практически каждый день у нас в сводках те или иные ситуации, связанные с детьми. Что касается пожаров с детской гибелью, с начала года четыре ребенка погибли в огне. Это всегда так или иначе прямая вина взрослых, которые не уследили, недосмотрели и вот теперь дальше живут с этим осознанием. До года ребенок должен быть всегда на руках или максимально близко к человеку, от года до трех – на расстоянии вытянутой руки, это тот максимум, на который можно отпустить ребенка, поскольку познавая мир, ребенок познает и опасности. Еще древние люди первому, чему учили ребенка – это осторожности. Первобытные люди, в пещерах – огонь, дикие животные. Соответственно, этому же нужно учить с самого начала жизни ребенка, здесь и сейчас. Мы видим, что почти всегда это удается, но иногда родители не обращают внимания на какие-то вещи, именно поэтому мы проводим определенную работу, чтобы научить, подсказать, объяснить.

Виталий Новицкий:

В некоторых роддомах есть специальные комнаты, которые как раз таки нацелены на то, чтобы обратить внимание будущей мамы на то, что может произойти с ребенком. Эти самые злосчастные москитные сетки, с которыми каждую неделю практически происходят те или иные ситуации. Что может произойти в ванной комнате, что может произойти с бытовой химией – с яркими, красивыми колпачками – что ребенок может сделать, учудить. Учить нужно, разговаривать с детьми любого возраста. Понятно, что чем старше ребенок, тем более аргументированными должны быть эти самые разговоры.