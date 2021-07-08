Испугать или говорить правду? Почему ребёнок должен знать о последствиях несчастных случаев
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Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Мы готовились к программе и видели много страшных видео. А стоит ли детей пугать, показывать, к чему может привести, к каким последствиям, к примеру, к пожару или вот как дети из окон выпадают?
Галина Швец, детский психолог:
Ни в коем случае пугать, угрожать не нужно, потому что ребенок будет бояться жизни, будет бояться сделать какой-то лишний шаг. Нужно спокойно объяснять, показывать, на примерах, что вообще может произойти с ним, с его друзьями.
Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
Практически каждый день у нас в сводках те или иные ситуации, связанные с детьми. Что касается пожаров с детской гибелью, с начала года четыре ребенка погибли в огне. Это всегда так или иначе прямая вина взрослых, которые не уследили, недосмотрели и вот теперь дальше живут с этим осознанием.
До года ребенок должен быть всегда на руках или максимально близко к человеку, от года до трех – на расстоянии вытянутой руки, это тот максимум, на который можно отпустить ребенка, поскольку познавая мир, ребенок познает и опасности.
Еще древние люди первому, чему учили ребенка – это осторожности. Первобытные люди, в пещерах – огонь, дикие животные. Соответственно, этому же нужно учить с самого начала жизни ребенка, здесь и сейчас. Мы видим, что почти всегда это удается, но иногда родители не обращают внимания на какие-то вещи, именно поэтому мы проводим определенную работу, чтобы научить, подсказать, объяснить.
Виталий Новицкий:
В некоторых роддомах есть специальные комнаты, которые как раз таки нацелены на то, чтобы обратить внимание будущей мамы на то, что может произойти с ребенком. Эти самые злосчастные москитные сетки, с которыми каждую неделю практически происходят те или иные ситуации. Что может произойти в ванной комнате, что может произойти с бытовой химией – с яркими, красивыми колпачками – что ребенок может сделать, учудить. Учить нужно, разговаривать с детьми любого возраста. Понятно, что чем старше ребенок, тем более аргументированными должны быть эти самые разговоры.
Виталий Новицкий:
Насчет примеров негативных – мне кажется, что старшим детям как раз таки на конкретном примере… Мы видим, что это работает, особенно когда мы проводим те или иные мероприятия в районе.
Был несчастный случай – погиб ребенок на пожаре или утонул. Когда ты пересказываешь эту историю, когда ты показываешь фотографии с места чрезвычайной ситуации, обязательно найдется в аудитории человек, который знал этого человека либо знал родителей, либо знал самого этого ребенка. Нам кажется, что через вот эту дополнительную эмоциональную вовлеченность можно так или иначе повлиять на сознание. Если коротко, мы решили первую важную задачу.
Все знают, что детей нельзя оставлять без присмотра. Ну не осталось в стране людей, которые бы не знали про это. Все знают, что нельзя курить в постели, все знают, что нельзя пьяным купаться в водоеме. Мы, коллеги мои из других министерств, из МВД, из ОСВОД добились вот этого понимания. Но, к сожалению, это не всегда приводит к безопасному поведению, безопасным действиям. Тут гораздо сложнее, тут нужнее системнее работать. Мы пытаемся реализовать образовательную функцию через создание центров безопасности, где прежде всего ребенок может прийти и на практике понять, что это такое, когда под тобой проваливается лед. Вот мы все говорим «это опасно», но ребенка тянет, ему интересно. Вот этот хруст, звук… Его туда все равно тянет.