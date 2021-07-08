Александр Лукашенко расставил задачи силовым ведомствам страны

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 июля во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава обозначил задачи силовых ведомств страны, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы молодое, грамотное и энергичное пополнение, способное внести свой вклад в укрепление военной организации государства. Выпускникам Вооруженных Сил предстоит повышать выучку и слаженность органов управления и войск, обучать подчиненных современным способам ведения вооруженной борьбы.

Президент отметил, что серьезным экзаменом на профессиональную зрелость для офицеров уже в ближайшее время станет совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021». Это будет очередной значимый шаг в подготовке Вооруженных Сил и совершенствовании действующей системы обеспечения военной безопасности государства, подчеркнул Александр Лукашенко.