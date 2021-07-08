За победу борются несколько кандидатов. Проект «Властелин села» выбирает самую дружную белорусскую семью

Новости Беларуси. Самую дружную и трудолюбивую семью выбирают в Беларуси. В стране стартовало онлайн-голосование за конкурсные видеоролики финалистов республиканского проекта «Властелин села», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно проходит в официальных пабликах Союза молодежи и продлится по 10 июля включительно. Номинация «Властелин села online» вне зачета основных состязаний. Здесь конкурсанты рассказывают о своем доме, личном подворье, хобби, раскрывают кулинарные способности. Результаты голосования станут известны за час до официальной церемонии подведения итогов проекта, а семья-победитель будет определена по общей сумме голосов.